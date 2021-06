Xbox Games Showcase Extended : l'E3 2021 se poursuit avec un nouveau direct, ce soir à 19h00

Le Xbox & Bethesda Games Showcase a livré toutes ses promesses dimanche dernier avec pas moins de 30 jeux présentés, dont les prochaines exclusivités des Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Histoire d'en dire un peu plus sur les projets à venir, un autre évènement en direct va avoir lieu ce jeudi 17 juin à 19h00, le Xbox Games Showcase Extended.

Au programme, non pas de nouvelles révélations, mais des « conversations » avec différents studios dont 343 Industries, Double Fine Productions, Ninja Theory, Obsidian, Playground Games, Rare, World's Edge et des partenaires. Autrement dit, nous devrions avoir droit à des aperçus inédits de Halo Infinite, Psychonauts 2, Forza Horizon 5, Sea of Thieves et son extension Pirates des Caraïbes, ou encore Age of Empires IV. Ninja Theory promet lui de dévoiler les coulisses du développement de Senua's Saga: Hellblade II, tandis qu'Obsidian pourrait parler de The Outer Worlds 2 ou Avowed, ou peut-être juste de Grounded.

Mais vous l'aurez compris, ne vous attendez pas à des surprises ou des annonces immanquables non plus. Pour les retardataires, la Xbox Series S est disponible à partir de 299,00 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : RUMEUR : Avowed, Fable, Perfect Dark, Everwild et Hellblade II pas avant 2023