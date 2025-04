Xbox Games Showcase : la présentation annuelle de Microsoft datée, elle partagera la vedette avec un Action-RPG

Le mois de juin de cette année 2025 sera particulièrement chargé et les joueurs ne vont pas savoir où donner de la tête. Lancement de la Switch 2 dès le 5 côté Nintendo, sortie de Death Stranding 2: On the Beach le 26 pour PlayStation et évidemment le Summer Game Fest avec de nombreuses présentations entre les deux pour bien nous chauffer. Et justement, nous avons à présent des nouvelles du Xbox Games Showcase 2025, qui fera donc la part belle aux productions sortant principalement sur les consoles de Microsoft et les PC.

Après une édition 2023 partageant la vedette avec Starfield et celle de 2024 qui a été suivie par un Black Ops 6 Direct dédié au dernier Call of Duty en date, c'est une production signée Obsidian Entertainment qui sera à l'honneur cette année. Après avoir sorti Avowed en février, le développeur va désormais concentrer sa communication autour de The Outer Worlds 2. Dévoilé de manière assez amusante à l'E3 2021 (RIP), ce n'est finalement qu'en décembre dernier au cours des Game Awards que nous avions enfin pu découvrir ce projet deux fois délirant et ambitieux via une bande-annonce de gameplay. Pour rappel, il sortira également sur PS5.

Nous avons donc rendez-vous le dimanche 8 juin à 19h00 pour ce Xbox Games Showcase 2025 suivi d'un The Outer Worlds 2 Direct. Cette conférence entièrement en ligne nous proposera pour ne pas changer un aperçu des prochains jeux first-party Xbox, mais aussi diverses annonces des éditeurs tiers. Quant au titre d'Obsidian, du gameplay, des informations et commentaires des développeurs seront au menu.

