Xbox Games Showcase et le Starfield Direct : une heure pas trop tardive pour la prochaine grosse conférence de Microsoft

Cette année, il n'y aura pas d'E3, mais Microsoft avait annoncé avant même l'annulation du salon vidéoludique un Xbox Games Showcase accompagné d'un Starfield Direct, entièrement dedié au prochain jeu de rôle de Bethesda Softworks. Un évènement prévu le 11 juin prochain qui se précise un peu plus.

Cette semaine, Microsoft annonce que le Xbox Games Showcase aura lieu le 11 juin 2023 à partir de 19h00 en France, et le Starfield Direct sera à suivre juste après. Nous ne devrions donc pas nous coucher trop tard, et les fans n'ont pas intérêt à manquer l'évènement, qui promet d'être riche en informations, Microsoft rajoute :

Rejoignez-nous pour découvrir toujours plus de surprises et d’avant-premières préparées par nos talentueux studios internes et nos nombreux partenaires du monde entier. C’est le jour qu’il ne faut pas manquer pour tout savoir des titres qui arriveront sur Xbox, PC et dans le Game Pass.

Entrez dans les coulisses de Bethesda Game Studios lors du Starfield Direct, et apprenez-en plus sur Starfield, avec de nombreuses images de gameplay, des entretiens avec les développeurs et des informations inédites.

Comme l’année passée, vous pourrez également profiter du Xbox Games Showcase Extended, le 13 juin à 19h00, qui vous proposera des échanges approfondis se concentrant sur les jeux annoncés lors du Xbox Games Showcase ainsi que de nouvelles informations sur les jeux de nos partenaires.