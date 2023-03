Starfield : un nouveau report pour le jeu de rôle de Bethesda au détour d'un énigmatique trailer et une présentation estivale officialisée

S'il y a bien un jeu qui se fait désirer du côté de l'écosystème Xbox, c'est Starfield, la prochaine production de Bethesda Game Studios et licence inédite qui nous fera arpenter l'espace. Aux dernières nouvelles, il avait été reporté à la première moitié de l'année 2023 et devait avoir droit à sa propre présentation, mais nous avait tout de même laissés avec un bon quart d'heure de gameplay diffusé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase de l'été dernier, puis quelques extraits et détails supplémentaires à l'automne. Sauf que vous l'avez lu en titre, la sortie a de nouveau été repoussée, bien que le terme de report ne soit nullement évoqué.

C'est désormais le 6 septembre 2023 que nous pourrons, si tout va bien, découvrir Starfield sur Xbox Series X|S et PC. Oui, la fenêtre de lancement loupera donc la période des 12 mois suivants la conférence Xbox de l'an dernier, mais nous pourrons au moins en apprendre davantage à son sujet le dimanche 11 juin à la suite d'un nouveau Xbox Games Showcase, au passage officialisé, au cours d'un Starfield Direct qui nous emmènera au cœur du studio. Todd Howard a évidemment pris la parole suite à l'annonce de ces deux dates, avec en fond ses collaborateurs en train d'y jouer et divers autres aperçus. Et surtout, une bande-annonce inédite est venue teaser l'intrigue encore bien nébuleuse, avec la station Constellation LO-868 présente depuis les premiers visuels et un artéfact très intriguant.

Starfield sera évidemment intégré au Xbox Game Pass dès sa sortie

