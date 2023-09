Starfield : le meilleur démarrage pour un jeu Bethesda, avec des millions de joueurs

Cette semaine, Bethesda et Microsoft ont lancé Starfield, un jeu de rôle dans l'espace exclusif aux PC et Xbox Series X|S. Cela n'a pas empêché plus d'un million de joueurs de se lancer dans l'aventure dès le jour de la sortie officielle, mais les studios refont déjà le point avec un nouveau chiffre.

Starfield compte en effet désormais plus de six millions de joueurs, ce qui en fait le meilleur démarrage pour un jeu Bethesda, pourtant déjà bien connu pour Fallout 4 et surtout The Elder Scrolls V: Skyrim. Six millions de joueurs, ce ne sont cependant pas six millions de ventes, Starfield est pour rappel inclut dans le Game Pass sur ordinateurs et consoles, ce qui aide toujours à faire grimper les chiffres.

Quoi qu'il en soit, Starfield est un vrai succès populaire, Microsoft se frotte les mains d'avoir racheté Bethesda et rendu le RPG spatial exclusif aux Xbox Series X|S sur consoles de salon ! Vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois via Amazon.

