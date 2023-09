Starfield : un premier chiffre impressionnant pour le RPG spatial de Bethesda

Ça y est, Starfield est enfin disponible pour tous les joueurs sur PC et Xbox Series X|S. Le jeu de rôle dans l'espace de Bethesda était déjà accessible pour ceux ayant opté pour la Premium Edition, mais le lancement officiel s'est fait hier, et nombreux sont les fans à s'être lancé dans l'exploration des étoiles.

Quelques heures après la sortie, Phil Spencer, directeur de la branche Xbox de Microsoft, a annoncé que Starfield comptait plus d'un million de joueurs en simultané. C'est évidemment énorme, mais il est bon de rappeler que le titre est également inclut dans le Game Pass pour PC et Xbox, un tas de curieux l'ont sans doute lancé pour savoir ce qu'il vaut vraiment, et il ne s'agit pas ici d'un chiffre de ventes réelles.

Quoi qu'il en soit, Microsoft a réussi son pari, Starfield est ultra populaire, et les notes sont globalement très bonnes. Si vous aussi vous voulez découvrir le titre, l'abonnement d'un mois au Game Pass Ultimate est vendu 12,99 € sur Amazon.

Lire aussi : INSOLITE sur Starfield : une combinaison ultra puissante accessible dès le début du jeu