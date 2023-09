INSOLITE sur Starfield : une combinaison ultra puissante accessible dès le début du jeu

Starfield est déjà jouable pour tous les fans qui ont acheté la Premium Edition, les autres devront attendre demain pour découvrir le jeu de rôle de Bethesda et partir explorer l'espace. Une mission qui demandera d'enfiler sa plus belle combinaison spatiale, à condition qu'elle soit suffisamment puissante pour résister aux assauts ennemis et aux dégâts environnementaux.

Comme dans tout bon RPG, les joueurs de Starfield peuvent trouver de l'équipement dans l'environnement, plus ou moins puissant selon l'avancée dans l'histoire. Rapidement, les joueurs découvrent La Loge, un lieu important dans la quête principale qui abrite notamment une combinaison derrière une vitrine, au sous-sol. Évidemment, la vitrine est verrouillée, et il faut un rang de Maître en crochetage pour l'ouvrir et récupérer la combinaison... ou pas ! Eh oui, en se positionnant de la bonne manière face à la vitrine et en visant le joint, il est possible d'interagir avec le mannequin et récupérer la combinaison, le casque et le sac Mark I dès le début de l'aventure, sans crocheter la vitrine.

C'est clairement une boulette de la part des développeurs, elle devrait être corrigée dans un futur patch, il faut dire que l'armure est très puissante et permet de résister à de lourds dégâts, de quoi un peu trop faciliter l'expérience des joueurs. La date de sortie de Starfield est pour rappel fixée au 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 69,99 € sur Amazon.

