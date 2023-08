Starfield : les notes de la presse française, des tests plus élogieux !

L'embargo concernant Starfield est tombé, la presse spécialisée peut donc livrer son verdict sur le nouveau jeu de rôle de Bethesda. Du côté des journalistes anglophones, eh bien les avis étaient assez partagés, plutôt positifs sans pour autant être totalement réjouissants. Et du côté de la presse francophone ?

Eh bien nos confrères ont beaucoup plus apprécié le RPG de Bethesda dans l'espace, les notes sont plus élevées, JeuxVideo.com parle d'un « bond de géant pour les grandes aventures vidéoludiques, quand bien même certaines fonctionnalités manqueraient de profondeur », Gameblog évoque « une aventure extrêmement riche et généreuse qui surprend à chaque fois là où on ne l’attend pas », tandis que, pour Gamekult, Starfield est « un jeu très peu buggé et bien optimisé avec un univers de science-fiction cohérent, une direction artistique qui a son charme, une intrigue assez surprenante et surtout un appel à la liberté plus que convaincant ». Bref, un titre immanquable si vous aimez les précédentes productions de Bethesda (The Elder Scrolls, Fallout) et l'espace.

La date de sortie de Starfield est toujours fixée au 6 novembre prochain sur PC et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 69,99 € sur Amazon.