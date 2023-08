Starfield : les tests anglophones tombent, c'est le GOTY ou pas ?

Après des années d'attente, Starfield va enfin pointer le bout de son nez le 6 septembre prochain, et les joueurs qui ont opté pour l'Édition Premium pourront même y jouer dès demain. En attendant de partir explorer l'espace, la presse spécialisée livre son verdict, et les notes sont... inégales.

Bon, globalement, les journalistes ont quand même beaucoup apprécié Starfield, Bethesda n'a pas perdu son talent en matière de création de monde virtuel passionnant à explorer, les personnages et les lieux sont variés, et les sensations de gameplay, que ce soit avec les armes ou les vaisseaux, sont plaisantes. Mais certains testeurs soulignent également une gestion de l'inventaire fastidieuse, l'obligation d'abuser des voyages rapides qui casse l'immersion et un sentiment d'avoir les mécaniques de The Elder Scrolls V: Skyrim et Fallout 4 sans atteindre le même niveau de qualité.

La date de sortie de Starfield est fixée au 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 69,99 € sur Amazon.