Ghostrunner 2 : les tests anglophones sont là, du bon Parkour cyberpunk ?

Après un premier volet très réussi et apprécié, développé par 3D Realms, Slipgate Ironworks, All in! Games et One More Level et édité par 505 Games, ces deux derniers studios ont remis le couvert pour une suite, Ghostrunner 2, qui sortira en fin de semaine. Mais les tests de la presse anglophone sont déjà là.

Alors, Ghostrunner 2 réussi-t-il à placer la barre plus haut que son prédécesseur ? Eh bien... oui et non. Les testeurs ont apprécié le gameplay toujours aussi nerveux et intense, les phases de Parkour sont grisantes, la direction artistique est encore une fois réussie et la bande originale participe grandement à l'ambiance. Mais le titre se disperse un peu dans son riche contenu, et sa structure ouverte ne colle pas toujours avec son gameplay effréné.

La date de sortie de Ghostrunner 2 est fixée au 26 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 33,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.