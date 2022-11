Ghostrunner 2 : premiers concepts arts, détails et période de sortie pour la suite, qui sera plus une évolution qu'une révolution

Source: One More Level

Sorti en 2020, Ghostrunner a connu un succès constant depuis, attirant régulièrement des joueurs dans ses parties fait de parkour chronométré dans un univers cyberpunk. One More Level et 505 Games ont mis un point final avec Ghostrunner: Complete Edition, qui regroupait le jeu de base et ses extensions cet été.

Maintenant, le studio peut pleinement se concentrer sur la suite, Ghostrunner 2, confirmée dès l'année dernière. À l'occasion des 2 ans de la sortie du premier volet, les développeurs ont diffusé un court programme pré-enregistré dans lequel ils ont parlé d'initiatives communautaires, dont le Legendary Ghostrunner Challenge récompensant les meilleurs joueurs de Ghostrunner avec des goodies, dont une réplique du katana lumineux du héros pour le vainqueur. Ils ont aussi glissé que le jeu venait de dépasser les 1,5 million d'exemplaires vendus.

Mais ils ont aussi dévoilé les premiers concept arts de la suite, ainsi que quelques promesses sur sa forme. Ghostrunner 2 sera une évolution, pas une révolution, avec une ambiance similaire et des mécaniques de gameplay un peu plus complexes, toujours aussi exigeantes. One More Level veut développer davantage les personnages et l'histoire, sans sacrifier la dynamique frénétique de l'enchaînement rapide des niveaux, dont certains seront d'ailleurs encore plus ambitieux.



Les prochaines informations arriveront au printemps et, bonne nouvelle, Ghostrunner 2 sortira au quatrième trimestre 2023, donc entre octobre et décembre de l'année prochaine, sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.