Ghostrunner: Complete Edition, le jeu, son extension et ses DLC regroupés au même endroit

Développé par One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks et All in! Games et édité par 505 Games, Ghostrunner a rapidement connu un vrai succès critique et commercial, poussant les studios à sortir plusieurs packs de contenus cosmétiques ainsi qu'une vraie extension scénarisée.

Si vous étiez passé à côté de ce sympathique jeu d'action et de plateforme à l'ambiance cyberpunk, voici une occasion de se rattraper avec la sortie cette semaine de Ghostrunner: Complete Edition, qui regroupe le jeu, son extension Project_Hel, ses DLC cosmétiques (Halloween Pack, Winter Pack, Neon Pack et Metal Ox) et ses mises à jour gratuites rajoutant les modes Killrun, Wave, Assist et Photo.

Ghostrunner: Complete Edition est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Amazon Luna et PC via Steam, l'Epic Games Store et GOG.com, où il est vendu 39,99 €.

