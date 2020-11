DARQ: Complete Edition, le jeu d'horreur a trouvé sa date de sortie sur PS4, Xbox One et PC

Alors que DARQ: Complete Edition a été repoussé sur certaines plateformes, ce dernier arrive tout de même sur les consoles de salon. Pour rappel, DARQ est un jeu d’aventure horrifique indépendant développé par Untold Games et édité par Feardemic. Vous y incarnez Lloyd, un jeune garçon qui devra sortir de son propre cauchemar en défiant la physique et des ennemis qui n’hésiteront pas à le tuer au premier coup d’œil.

Ainsi, DARQ: Complete Edition sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam et GOG le 4 décembre prochain. La production coûtera 19,99 € et contiendra le jeu de base avec les deux DLC, The Tower et The Crypt. Feardemic a publié une vidéo pour informer les joueurs de la bonne nouvelle. Vous pouvez y apercevoir un peu de gameplay avec la tête du protagoniste roulant sur les murs, le tout sur une musique plus que dérangeante.

Si vous voulez accueillir DARQ: Complete Edition, vous pouvez acheter une Xbox One S sur Amazon pour 219,99 €.