DARQ: Complete Edition, le jeu d'horreur est repoussé, mais pas sur tous les supports...

Sorti en septembre 2019 sur PC via Steam et GOG, DARQ est un jeu d’horreur indépendant édité par Feardemic et développé par Untold Games. DARQ: Complete Edition, annoncé en août dernier par l’éditeur, contiendra le jeu de base, le premier DLC The Tower et le deuxième contenu nommé The Crypt. Il devait sortir sur consoles et PC, via les boutiques en ligne, en décembre 2020, puis en 2021 au format physique. Comme trop souvent en ce moment, les dates de sorties ont été repoussées.

DARQ: Complete Edition is coming on console and PC this December! FREE UPGRADE from X1/PS4 to XSX/PS5 until the end of 2021 for everyone purchasing the game on those platforms! Also, a comic book is coming -- Exciting!#darq #indiegame #indiedev #consoles pic.twitter.com/L70zT25haC — Feardemic (@feardemic) November 5, 2020

Ainsi, DARQ: Complete Edition est reporté à début 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X | S et Nintendo Switch. La production garde toutefois sa période de sortie initiale, à savoir décembre 2020, sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Ceci ne concerne que les versions numériques du titre, les éditions physiques sortiront « plus tard » en 2021 sur toutes les plateformes. Sachez également que si vous achetez le titre sur Xbox One ou PS4, vous bénéficierez d’une mise à jour gratuite pour la PS5 et la Xbox Series X | S. Enfin, la deuxième extension portant le nom de The Crypt est toujours en développement, mais sortira sur PC via Steam et GOG gratuitement pour les joueurs qui auront acheté le jeu de base.

Si vous êtes curieux, voilà ce qui vous attend dans DARQ :

DARQ raconte l'histoire de Lloyd, un garçon qui se rend compte qu'il est en train de rêver. Au grand malheur de Lloyd, le rêve se transforme rapidement en cauchemar et toutes les tentatives pour se réveiller sont vaines. Tout en explorant les recoins les plus sombres de son subconscient, Lloyd apprend comment survivre en détournant les lois de la physique et en manipulant la structure du rêve. Au-delà de puzzles qui défient la gravité, Lloyd devra utiliser le camouflage lorsqu'il sera en présence d'ennemis. Il n'a aucune chance de gagner dans une confrontation directe, puisque les créatures qu'il rencontrera sont bien plus puissantes et rapides que lui. À la place, il est obligé de planifier avec attention ce qu'il doit faire pour ne pas être détecté. Caractéristiques Horreur psychologique prenant place dans un rêve lucide.

Style visuel unique

Rythme à la Shining, se fondant sur la lente construction d'une atmosphère terrifiante plutôt que sur des images sanglantes et sur de la violence.

Design sonore par Bjørn Jacobsen, connu pour son travail sur des jeux comme Cyberpunk 2077 ou Hitman.

Puzzles impliquant de détourner les lois de la physique (en marchant sur les murs et aux plafonds), manipuler le monde des rêves (en bougeant les objets ou en pivotant les salles), récupérer des objets, les utiliser, et éviter des ennemis.

Des secrets à trouver (optionnel, pour les joueurs les plus aguerris)

De nombreux objets et personnages interactifs qui permettront de dévoiler l'histoire et d'aider Lloyd à trouver des réponses au sens de son périple.

