Epic Games Store : Nioh: The Complete Edition et Sheltered gratuits cette semaine, un jeu de course/action et un de stratégie offerts ensuite

Surprise, il n'y a finalement pas un, mais deux jeux offerts avec l'Epic Games Store cette semaine ! Nous retrouvons comme prévu Sheltered, le jeu de gestion catastrophe qui n'est pas sans rappeler Fallout Shelter, et surtout Nioh: The Complete Edition, le jeu d'action déjà culte de la Team Ninja livré avec ses extensions Le dragon du nord, Honneur rebelle et Conclusion dans un bain de sang.

Vous avez jusqu'au jeudi 16 septembre pour les déverrouiller gratuitement via les liens ci-dessous.

Nioh: The Complete Edition Prêt à mourir ? Alors, venez découvrir le tout nouveau jeu d'action brutal estampillé Team NINJA et Koei Tecmo Games. Incarnez un voyageur solitaire qui débarque sur les côtes du Japon des samurais et partez à la découverte d'un pays infesté de guerriers cruels et de yokai surnaturels qu'il vous faudra combattre pour trouver ce que vous êtes venu chercher. Sheltered Vous haletez, vous avez peur... Le sas de l'abri se referme derrière vous dans un fracas assourdissant. Bien sûr, vous préféreriez ne pas avoir à sortir, mais vous n'avez pas le choix. Ce serait tellement plus simple de laisser tomber... Mais vous ne le faites pas. Les épreuves, la faim, la soif... La peur. Vous vous demandez sans cesse pourquoi vous êtes encore en vie. Pourquoi vous faites tout ça. C'est à ce moment-là que vous l'entendez. « Papa, te revoilà ! » Le visage de votre femme s'éclaire alors que vous ouvrez un sac rempli de médicaments. Inutile de lui dire comment vous vous les êtes procurés... Vous préférez profiter de cette petite victoire en ces temps si durs. Sheltered est un jeu de gestion de catastrophe post-apocalyptique qui donne tout son sens au terme « famille nucléaire ». Ayant bénéficié d'une courte avance que n'ont pas eue les milliards d'autres humains, morts dans un terrible holocauste nucléaire, vous devez récupérer autant de ressources que possible, en vous rendant à l'abri souterrain de béton qui deviendra bientôt le refuge de votre famille pour de longues et monotones années à venir.

La semaine suivante, ce sont le jeu de course et d'action en 2D Speed Brawl et le titre de stratégie au tour par tour dans l'espace Tharsis qui seront offerts. Pour prolonger le plaisir de Nioh, Nioh 2 est disponible à partir de 29,03 € sur Amazon.fr.