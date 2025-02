RollerCoaster Tycoon 3 : 21 ans plus tard, le jeu arrive sur PlayStation et Xbox dans sa Complete Edition

Si vous vous intéressez aux jeux de gestion de parcs, vous savez que RollerCoaster Tycoon 3 a plus de 20 ans, mais le titre d'Atari et Frontier Developments a eu droit à une Complete Edition remastérisée pour PC et Nintendo Switch en 2020, snobant complètement les consoles de Sony et Microsoft. Jusqu'à aujourd'hui.

Eh oui, les studios dévoilent aujourd'hui RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition pour PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre sera vendu à 29,99 €, voire 23,99 € en précommande, un petit prix qui justifie l'absence de nouveautés. Nous retrouverons 300 attractions, 500 éléments de décor, 60 boutiques et services, et 20 espèces d'animaux à élever, sans oublier les packs d'extension Distractions Sauvages et Délires aquatiques directement inclus.

La date de sortie de RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition est fixée au 20 mars 2025 sur PlayStation et Xbox. Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

