TEST de RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, accrochez votre cerveau, ça va secouer !

Toute une série de didacticiels qui nous mettent dans le bain





Ne vous y méprenez pas... Si vous pensez que les graphismes enfantins du menu principal du jeu laissent présager un gameplay du même acabit, détrompez-vous. Fin septembre, l’incontournable RollerCoaster Tycoon 3 était disponible gratuitement sur l’Epic Games Store dans son édition complète, à savoir avec les extensions Délires Aquatiques et Distractions Sauvages, et est officiellement sorti sur Switch. Une bonne occasion de redécouvrir ce classique !

De nombreux paramètres qui corsent le jeu, mais le rendent encore plus réaliste.

Des didacticiels nous permettent de saisir les bases de la construction et de la gestion de notre parc d’attractions, arrangés en différentes parties. Cette répartition est pratique dans la mesure où nous aurons très probablement besoin de revenir aux didacticiels au cours de notre partie, sans avoir à le repasser dans son intégralité. Ainsi, il nous est possible d’apprendre à gérer notre parc, à construire des montagnes russes, à monter un spectacle de pyrotechnie ou encore à élaborer une attraction aquatique, sous forme de 7 didacticiels du jeu de base, ainsi que 14 supplémentaires pour les deux extensions. Nous sommes guidés pas à pas et malgré quelques petites incohérences de localisation, ils sont globalement bien faits.

Toujours depuis le menu principal, nous avons la possibilité, via la section « Outils », de créer des familles entières en les personnalisant (dans une moindre mesure, certes) – familles qui viendront nous rendre visite au cours de notre partie. Nous pouvons également concevoir nos propres scénarios, dans lesquels nous allons mettre en place tout un tas d’attractions et définir des objectifs, comme un niveau de nausée maximum ou une réduction du nombre de crottes d’animaux jusqu’à un certain seuil (pourquoi pas, après tout), ainsi qu’une récompense si cet objectif est rempli. Il nous est aussi possible d’introduire des défis, limités dans le temps, et de les personnaliser au maximum en entrant un texte d’introduction et de clôture, entre autres. Le jeu nous permet de créer des bâtiments et des montagnes russes de A à Z. Toutefois, la création de ces dernières n’est pas de tout repos, car de nombreux éléments sont à prendre en compte pour que le circuit fonctionne correctement (et ne tue pas l’ensemble de ses passagers, au passage) : distance, vitesse, inclinaison, élan... Tout autant de paramètres qui corsent le jeu, mais le rendent encore plus réaliste.

Des graphismes vintage et une infinité de boutons sur PC





Si vous avez la phobie des boutons, ce que nous nous apprêtons à dire ne va pas vous plaire. En effet, comme tout jeu de gestion du début du siècle, une époque où nous étions bien moins assistés qu’aujourd’hui, il existe dans RollerCoaster Tycoon 3 un bouton (et des « sous-boutons ») pour chaque élément. Que vous souhaitiez savoir comment se portent les finances de votre parc, consulter la liste de vos salariés ou afficher les attractions selon leur type, toute une rangée de boutons à cet effet se trouve sur le côté gauche de l’écran, ainsi que dans le coin inférieur droit. Des icônes qui sont parfois un peu trop petites, mais auxquelles nous nous habituons rapidement. En ce qui concerne les graphismes, nous n’allons pas nous attarder dessus, dans la mesure où ils sont d’époque. Toutefois, l’avantage, c’est que le jeu est très fluide et qu’il ne nécessite pas une machine très puissante.

Une petite touche rétro qui nous rend nostalgiques.

En choisissant le mode de jeu « Carrière », 6 scénarios sont disponibles, dans lesquels nous pouvons gérer toute une panoplie de parcs aux thèmes variés, allant du Far-Ouest au studio de cinéma, en passant par le circuit de karting. Douze autres scénarios sont à débloquer au fur et à mesure que nous terminons les différents niveaux. Pour cela, il faut remplir les objectifs définis pour chaque scénario, comme atteindre un niveau spécifique d’excitation ou une certaine longueur du parcours des attractions.

Plusieurs personnages ont leurs spécificités, comme l’inspecteur qui va évaluer vos attractions et vérifier leur conformité. Les salariés ont leur importance, car il faut que leur état de satisfaction reste élevé pour qu’ils travaillent dans de bonnes conditions et soient performants. Il est aussi possible de personnaliser leur uniforme. La bande-son est également très variée et personnalisable, en tant que musique de fond qui se lance lorsque nous dézoomons de la carte, mais aussi au sein même des attractions afin de les adapter au style souhaité.

La complexité du titre réside donc dans la construction des attractions, qui doivent respecter certains critères pour fonctionner et ne sont pas toujours évidentes à mettre en place, et dans la gestion du parc, dont les différentes options disposent d’énormément d’informations qui prennent du temps à assimiler. Par ailleurs, grâce à ses deux extensions Délires Aquatiques et Distractions Sauvages, le jeu dispose ainsi d’une durée de vie encore prolongée avec davantage d’attractions à mettre en place et d’objectifs à respecter.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition est et restera un classique des jeux de gestion, qui continue encore aujourd’hui à nous intéresser et nous intriguer, même si les graphismes peuvent paraître dépassés. Cette caractéristique ajoute une petite touche rétro qui pourrait même nous rendre nostalgiques.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition est disponible sur Gamesplanet au prix de 17,99 €.

Les plus Un contenu riche aux nombreuses options

Une certaine complexité qui allonge la durée de vie du jeu

Plusieurs scénarios déjà configurés aux thèmes variés Les moins Sur PC, beaucoup de boutons qui peuvent décourager les joueurs

Des attractions difficiles à faire fonctionner du premier coup

De nombreuses informations à assimiler