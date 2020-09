Epic Games Store : RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition est gratuit cette semaine, dès sa sortie !

Epic Games a encore fait fort la semaine passée en offrant Watch_Dogs 2, Football Manager 2020 et Stick it to the Man!. Cette fois, c'est un seul titre, mais qui sort officiellement aujourd'hui, qui est donc offert dès son lancement. Il s'agit de RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, la version remastérisée du jeu de gestion de parc d'attractions culte, qui est offert du 24 septembre au 1er octobre.

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition Votre parc. À votre manière

Peu importe ce que vous voulez créer, RollerCoaster Tycoon 3 vous donne les outils et la liberté qu'il vous faut pour construire le parc d'attractions de vos rêves.

Gérez votre affaire comme un pro et gravissez les échelons

Contrôlez les finances du parc, les boutiques, les services et le personnel pour venir à bout de dizaines de scénarios. Devenez un véritable baron du parc à thème et lancez-vous dans votre nouvelle carrière florissante, ou créez le parc de vos rêves sans vous soucier des questions financières dans le mode bac à sable. Répondez aux besoins de vos visiteurs et garantissez le bon fonctionnement de votre parc pour réussir.

Préparez-vous aux Distractions Sauvages et aux Délires aquatiques !

L'édition complète inclut tout le contenu des deux packs d'extension Délires aquatiques et Distractions Sauvages. Relevez les défis inédits de la création et de la gestion d'attractions aquatiques et d'habitats animaliers spectaculaires.

Version PC améliorée

Pour la première fois, jouez à RollerCoaster Tycoon 3 en mode écran large et en 1080p, et profitez d'une meilleure prise en charge du matériel informatique récent.

Faites un tour sur vos montagnes russes

Essayez vos créations avec la caméra embarquée emblématique de RollerCoaster Tycoon 3.

Des tonnes de contenu

Remplissez votre parc de plus de 300 attractions, 500 éléments de décor, 60 boutiques et services, et 20 espèces d'animaux à élever.

Éditeur de personnages

Créez vos propres visiteurs et découvrez vos créations à travers leurs yeux.

MixMaster

Émerveillez vos visiteurs avec des spectacles pyrotechniques et lasers personnalisés qui les raviront et les éblouiront.

La semaine suivante, c'est le mignon Pikuniku qui sera proposé gratuitement.

