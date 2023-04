Epic Games Store : Breathedge et Poker Club gratuits cette semaine, 3 jeux offerts ensuite

Après deux jeux sympathiques offerts pour la semaine du Jour de la Terre, l'Epic Games Store récidive avec deux autres titres proposés gratuitement pendant 7 jours. Il s'agit comme prévu de Breathedge, jeu de survie dans l'espace à la première personne, et Poker Club, simulation de poker aux graphismes poussés.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Breathedge Un énorme corbillard spatial s'écrase dans l'espace profond, laissant la zone remplie de débris, de cercueils, de passagers morts et de vous-même. Survivez dans ce dépotoir interstellaire, découvrez une conspiration mondiale, sauvez la princesse et ne vous brisez pas les doigts en tapant sur votre clavier pendant vos voyages autour du monde (il est conseillé de garder votre écran allumé pour une immersion totale). Poker Club Entrez dans la peau d'un joueur de poker pro dans la plus immersive des simulations de poker, en résolution Ultra HD 4K avec un rendu ray tracing époustouflant. Rejoignez une communauté de joueurs en ligne dans leur ascension au sommet, et suivez votre progression dans plus de 10 modes de tournoi Texas Hold’em. Les joueurs confirmés comme les novices peaufineront leur technique de poker en tentant de gagner gros.

La semaine prochaine, à partir du 4 mai, ce sont carrément quatre jeux qui seront temporairement offerts : le jeu de plateforme compétitif Against All Odds, le titre d'aventure Kao the Kangaroo et le jeu de course rétro Horizon Chase Turbo (déjà proposé gratuitement à Noël dernier).