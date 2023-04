Epic Games Store : Beyond Blue et Never Alone gratuits cette semaine, un jeu de survie spatiale et du poker arrivent ensuite

Cette semaine, il y a une thématique pour les jeux offerts par l'Epic Games Store. Ils sont encore au nombre de deux et là pour marquer le coup de la Journée de la Terre qui aura lieu ce samedi 22 avril 2023 : nous avons d'un côté Beyond Blue, aventure narrative sous-marine en solo, et de l'autre Never Alone (Kisima Ingitchuna), jeu de plateforme atmosphérique chez les Iñupiat, déjà proposé gratuitement par le passé. Ils sont d'ailleurs tous les deux développés par E-Line Media.

Pour les résumés et liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Beyond Blue Beyond Blue vous transporte dans un avenir proche où vous explorez les mystères de l'océan à travers les yeux de Mirai, scientifique et exploratrice des abysses. Intégrez une équipe de chercheurs récemment formée pour voir, écouter et interagir avec l'océan d'une façon plus concrète que jamais à l'aide de technologies de pointe. Never Alone est un jeu de plateforme atmosphérique développé en collaboration avec les Iñupiat, un peuple originaire d'Alaska, tiré d'un conte traditionnel transmis de génération en génération. Never Alone (Kisima Ingitchuna) Guidez les deux personnages en mode solo ou coopérez avec un ami pour franchir la toundra glaciale, sauter sur de traîtres banquises, nager dans des cavernes sous-marines et affronter des ennemis, étranges comme familiers. Figurant sur plus de 75 listes de « Meilleur jeu de 2014 » et gagnant du prix « Meilleur premier jeu » aux BAFTA Games Awards 2015, ainsi que du « Jeu de l'année » et du « Prix de l'impact le plus significatif » aux Games for change Awards 2015, ce sont près de 40 membres de la communauté, conteurs et anciens natifs de l'Alaska qui ont contribué à la réalisation de ce jeu. Vous allez explorer des environnements impressionnants, accomplir des actes héroïques et rencontrer des personnages légendaires des récits Iñupiaq, le tout narré par un maître conteur en langue Iñupiaq.

Là semaine prochaine, oubliez la terre pour l'espace et les casinos avec l'offre de Breathedge, jeu de survie à la première personne, et Poker Club, un jeu de poker aux graphismes vantés comme réalistes.