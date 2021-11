Epic Games Store : Never Alone, Guild of Dungeoneering et l'expérience Radiohead gratuits cette semaine, un jeu de chasse et un bonus rétro offerts ensuite

C'est une semaine riche et originale qui attend les adeptes des jeux gratuits de l'Epic Games Store. Ils peuvent déverrouiller et conserver le dungeon crawler avec des cartes Guild of Dungeoneering et le jeu d'aventure en Alaska Never Alone (Kisima Ingitchuna) jusqu'au 25 novembre. Et la plateforme en profite pour mettre en avant Kid A Mnesia: Exhibition, une expérience interactive dans l'univers de Radiohead éditée par Epic Games Publishing, qui restera gratuite au-delà de cette semaine, et qui est aussi jouable sur PS5.

Les présentations et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Guild of Dungeoneering

Guild of Dungeoneering est dungeon crawler, au tour par tour avec des cartes à collectionner. L'originalité de ce jeu est qu'au lieu de contrôler le héros, vous bâtissez le donjon qu'il explore. Utilisez les cartes de vos decks de guilde pour ajouter des pièces, des monstres, des pièges, et bien sûr, du butin ! Pendant ce temps, votre héros choisira par lui-même sa route, et ses combats. Mais sera-t-il assez puissant pour atteindre le cœur des plus grands donjons ? Entretenez votre guilde entre deux explorations de donjons, bâtissez de nouvelles pièces pour attirer de nouvelles classes d'aventurier et étoffez votre deck de cartes avec de puissants objets.

Never Alone (Kisima Ingitchuna)

Never Alone est un jeu de plateforme atmosphérique développé en collaboration avec les Iñupiat, un peuple originaire d'Alaska, tiré d'un conte traditionnel transmis de génération en génération.

Guidez les deux personnages en mode solo ou coopérez avec un ami pour franchir la toundra glaciale, sauter sur de traîtres banquises, nager dans des cavernes sous-marines et affronter des ennemis, étranges comme familiers.

Figurant sur plus de 75 listes de « Meilleur jeu de 2014 » et gagnant du prix « Meilleur premier jeu » aux BAFTA Games Awards 2015, ainsi que du « Jeu de l'année » et du « Prix de l'impact le plus significatif » aux Games for change Awards 2015, ce sont près de 40 membres de la communauté, conteurs et anciens natifs de l'Alaska qui ont contribué à la réalisation de ce jeu.

Vous allez explorer des environnements impressionnants, accomplir des actes héroïques et rencontrer des personnages légendaires des récits Iñupiaq, le tout narré par un maître conteur en langue Iñupiaq.

Kid A Mnesia: Exhibition

KID A MNESIA est un espace onirique enfiévré, un édifice, fruit de l'art, des créatures, des mots et des enregistrements de Kid A et d'Amnesiac de Radiohead déterrés après plus de 20 années étranges qui se voient insuffler une nouvelle vie.

Les illustrations et les paroles anxieuses et tordues de Stanley Donwood et Thom Yorke créées pour accompagner la musique de Kid A et Amnesiac de Radiohead sont mises au jour et ressuscitées dans un bâtiment caché au fond d'une forêt réalisée au crayon, ce qui pousse le concept de l'exposition à son paroxysme… ou le transforme en quelque chose d'entièrement différent.

Les enregistrements multipistes originaux de Kid A et d'Amnesiac sont éparpillés et remaniés en une série d'espaces possibles ou impossibles occupés par des créatures tout aussi possibles ou impossibles, entourées par l'art de Stanley Donwood et Thom Yorke, créé alors à l'aube du millénaire.