Forgotten Playland : un jeu multijoueur unique en son genre disponible sur Epic Games Store

Développé par Duckland Games et Vermillion Studios, Forgotten Playland propose une combinaison immersive de jeux festifs captivants, de surprises imprévisibles et de souvenirs nostalgiques évoquant des genres de jeux presque oubliés.

Duckland Games est dirigé par Will Davis, chef de studio, dont les 30 années d’expérience dans le développement de jeux AAA incluent des œuvres sur des franchises majeures telles que Le Seigneur des Anneaux, Tom Clancy, Resident Evil, et bien plus. Son expertise garantit une qualité exceptionnelle dans chaque aspect de Forgotten Playland, tandis que Vermillion est reconnu pour ses mondes immersifs et son sens artistique, ce qui rend l’expérience visuelle de Forgotten Playland unique et saisissante.

Caractéristiques du jeu :

Plus de 20 jeux festifs uniques, offrant chacun une expérience multijoueur unique et chaotique.

Une vaste sélection de cosmétiques pour personnaliser votre PlushKyn et vous démarquer de la foule.

Des jeux dans le lobby pour divertir les joueurs en attendant la prochaine partie.

Un Battlepass et des événements saisonniers, apportant du contenu et des défis supplémentaires au fil du temps.

Encore plus de surprises à découvrir !

"Pour Forgotten Playland, nous voulions créer plus qu’un simple jeu ; nous souhaitions concevoir une expérience réunissant les gens à travers le rire, la compétition et le chaos", a déclaré Zico Bakker, co-fondateur et responsable de la production chez Duckland Games.



"Nous avons hâte que les joueurs se lancent et explorent le monde imprévisible que nous avons créé. Téléchargez le jeu sur Epic Games Store et amusez-vous dès aujourd’hui ! "

Forgotten Playland est maintenant disponible au téléchargement. Les joueurs peuvent s’amuser, rivaliser pour la domination et prouver leur talent à chaque partie !

Les joueurs peuvent commencer à jouer et suivre Forgotten Playland sur les réseaux sociaux pour les dernières mises à jour et du contenu exclusif .

À propos de Forgotten Playland

Forgotten Playland est un jeu festif social en free-to-play où les PlushKyn, des jouets en peluche abandonnés, transforment un grenier poussiéreux en leur terrain de jeu compétitif et fantastique. Le jeu est développé par Vermillion, une collaboration entre Duckland Games et la Beam Foundation. Les joueurs peuvent vivre des interactions sociales, profiter de plus de 20 jeux festifs, personnaliser leurs personnages et s’occuper avec des activités dans le lobby entre les parties.

Les joueurs peuvent télécharger le jeu sur Epic Games Store : jouer maintenant

X : @ForgotPlayland

Discord : rejoindre le serveur

Site Internet : https://www.forgottenplayland.com