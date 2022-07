Epic Games Store : Lawn Mowing Simulator gratuit cette semaine, un jeu multijoueur avec des trains offert ensuite

Les simulateurs amusants et relaxants ont encore la côte. L'Epic Games Store nous invite ainsi à récupérer gratuitement l'un d'entre eux cette semaine, à savoir Lawn Mowing Simulator, l'expérience autour de la tonte de jardin de campagnes anglaises développée par Skyhook Games.

Pour le résumé officiel et le lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Lawn Mowing Simulator



Vivez l’expérience unique de tondre les parcs et jardins des plus belles campagnes anglaises dans Lawn Mowing Simulator, le seul simulateur qui vous permet de conduire d’authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux tels Toro, SCAG et STIGA, et de développer votre entreprise de tonte.