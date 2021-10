PC Building Simulator fait un carton grâce à l'offre gratuite de l'Epic Games Store

Source: The Irregular Corporation

Vous le savez, l'Epic Games Store offre chaque semaine un ou plusieurs jeux. Vous avez sept jours pour les ajouter à votre bibliothèque, après quoi vous pouvez les lancer quand bon vous semblera. Actuellement, c'est PC Building Simulator qui est gratuit sur la plateforme, et les développeurs se félicitent de l'engouement autour de leur jeu.

The Irregular Corporation annonce en effet que PC Building Simulator a été récupéré par plus d'un million d'utilisateurs en trois heures seulement sur l'Epic Games Store. Le chiffre est même grimpé à 2,5 millions de joueurs au début du week-end. Et il ne s'agit pas seulement d'utilisateurs l'ayant rajouté à leur bibliothèque pour le plaisir, ils l'ont aussi lancé, PC Building Simulator a vu une augmentation de joueurs de 1 500 % par rapport aux précédents pics d'activités.

The Irregular Corporation rappelle au passage que tous les DLC de PC Building Simulator profitent d'une réduction de 10 % sur l'Epic Games Store, et le jeu accueillera prochaine une grosse extension pour le mode Carrière. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, déjà montés.

