Epic Games Store : PC Building Simulator gratuit cette semaine, un jeu d'action avec des zombies offert ensuite

Les offres du moment sur l'Epic Games Store ne sont pas les plus intéressantes, mais la boutique en ligne saura rebondir. C'est donc avec intérêt et curiosité que nous sommes invités à ajouter à notre ludothèque un certain PC Building Simulator avant le 14 octobre, qui est exactement ce que vous pensez : un simulateur de construction d'ordinateur personnel.

Si le projet vous intrigue, le lien de téléchargement et le résumé sont visibles ci-dessous.

PC Building Simulator Développez votre propre empire du PC, des simples diagnostics et réparations, aux créations sur mesure en boutique qui éblouiront tous les passionnés. Avec une sélection toujours croissante de composants, arrêtez de rêver à ce PC ultime : construisez-le et découvrez ses performances dans 3DMark ! DIRIGEZ VOTRE PROPRE ENTREPRISE

Le mode Career de PC Building Simulator vous place aux commandes de votre propre entreprise de réparation de PC. Depuis le confort de votre atelier, exploitez toutes vos compétences techniques pour exécuter les différentes tâches qui se présentent.

Les clients vous proposeront un large éventail de tâches ! En vrac : de simples améliorations, du SAV, ou encore des configurations complètes que vous devrez réaliser tout en équilibrant votre budget pour vous assurer des bénéfices ! CONSTRUISEZ LE PC DE VOS RÊVES

Assemblez votre PC en commençant par le boîtier, ajoutez-y vos pièces préférées et exprimez votre sens de l'assemblage en sélectionnant vos couleurs de LED et de câble favorites pour vous distinguer véritablement. Choisissez parmi une gamme de solutions de refroidissement par air et par eau pour empêcher votre machine de surchauffer, ou sélectionnez des circuits de watercooling entièrement personnalisables ! Dès que votre PC est monté, mettez-le sous tension et découvrez ses performances. Les résultats vous laissent sur votre faim ? Accédez au BIOS et overclockez votre PC pour voir si vous pouvez obtenir de meilleurs résultats sans rien casser ! APPRENEZ À CONSTRUIRE UN PC

La création de votre propre PC vous semble insurmontable ?

PC Building Simulator vise à apprendre aux utilisateurs de PC (et même aux plus novices) l'art et la manière de créer un ordinateur, avec des instructions étape par étape expliquant l'ordre dans lequel assembler les différents composants et des informations précieuses sur toutes les pièces et leurs fonctionnalités.

La semaine prochaine, Epic Games offrira la version remastérisée du jeu d'action Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, ainsi qu'un pack Epic pour Paladins.