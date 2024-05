Epic Games Store : un gros GOTY disponible gratuitement sur PC

Pour ne pas changer, chaque semaine, il est possible de récupérer des jeux gratuitement sur l’Epic Games Store. Avant toute chose, notre conseil, même si vous n’avez pas de PC gaming à la maison, faites-vous un compte pour récupérer ces productions. En attendant, quoi de neuf pour aujourd’hui ? Eh bien il s’agit d’un titre qui a vu le jour en 2014 et qui a remporté les Game Awards : Dragon Age: Inquisition.

Pour information :

Découvrez l'édition ultime de Dragon Age : Inquisition, lauréat de plus de 130 prix Jeu de l'année. L'Édition Jeu de l'année inclut le jeu acclamé par la critique, les 3 contenus téléchargeables (Les Crocs d'Hakkon, La Descente et Intrus) et bien plus encore.

Sauvez le monde de Thédas dans Dragon Age : Inquisition Édition Jeu de l'année.

Vous êtes un Inquisiteur et votre mission est de sauver le monde. Votre chemin sera pavé de décisions difficiles. Thédas est une terre de conflits. Les factions s'affrontent constamment et une invasion démoniaque menace le monde. Et vous ? Vous et votre bande de champions êtes leur dernière chance de survie. Vous devrez les diriger... ou tomber au combat.