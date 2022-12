PC Building Simulator 2 : les GPU NVIDIA RTX Série 4000 et d'autres composants rajoutés dans une mise à jour gratuite

Spiral House et Epic Games Publishing ont lancé en octobre dernier PC Building Simulator 2, nouveau jeu de simulation permettant de monter soi-même son propre ordinateur de gamer avec tout un tas de composants sous licence officielle. Les développeurs lancent aujourd'hui une mise à jour pour en rajouter.

PC Building Simulator 2 passe ainsi en version 1.1 et accueille plus de 25 nouveaux composants, dont les cartes graphiques GeForce RTX Série 4000 de NVIDIA et les ARC 770 et 750 de NVIDA, les processeurs Ryzen Série 7000 d'AMD et le Core i9-13900K d'Intel ou encore les cartes-mères X670E de MSI, Gigabyte et Aorus. La marque Endorfy fait également son entrée dans le jeu de simulation avec des composants et accessoires comme des casques, watercoolings et ventirads, tandis que les joueurs peuvent découvrir de nouveaux éléments pour personnaliser leur atelier sur le thème médiéval.

Cette mise à jour est déjà disponible dans PC Building Simulator 2, le titre étant pour rappel exclusif à l'Epic Games Store. Vous pouvez sinon retrouver le premier volet sur Steam, vendu 17,99 € par Gamesplanet.