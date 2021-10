PC Building Simulator : l'extension gratuite IT Expansion lancée en vidéo

PC Building Simulator a été offert sur l'Epic Games Store au début du mois et il a rencontré un joli succès. Le titre de The Irregular Corporation a connu un vrai regain de popularité et c'était donc le moment idéal pour lancer un nouveau contenu additionnel, gratuit qui plus est. Voici IT Expansion :

Cette extension pour le mode Carrière rajoute plus de 20 heures de jeu avec un contenu scénarisé et de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Les joueurs devront aider la start-up Irratech Corporation a résoudre ses problèmes informatiques, la tâche ne sera évidemment pas simple.

IT Expansion est disponible dès maintenant dans PC Building Simulator via une mise à jour gratuite. Seule la version pour ordinateurs est concernée, même si le titre est aussi disponible sur consoles.

