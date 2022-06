Epic Games Store : A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition et Car Mechanic Simulator 2018 gratuits cette semaine, encore 2 jeux offerts ensuite

Après nous avoir offert un jeu par semaine pendant plus d'un mois, l'Epic Games Store double les doses. Il nous invite en effet à récupérer gratuitement Car Mechanic Simulator 2018, simulation de garage automobile par Red Dot Games, et A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition, adaptation du jeu de plateau d'Asmodee, d'ici jeudi 30 juin.



Pour les résumés officiels et les liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition est l'adaptation numérique du jeu de plateau stratégique à succès créé par Fantasy Flight Games. Au cours d'une partie, les joueurs doivent étendre leur influence sur Westeros en élaborant des plans stratégiques, en forgeant des alliances judicieuses et en imposant leur puissance militaire. En tant que dirigeant d'une des grandes Maisons, le choix vous revient : prendrez-vous place sur le trône de fer par la force, la diplomatie, le soutien populaire ou bien la ruse ? Car Mechanic Simulator 2018 Car Mechanic Simulator 2018 met les joueurs au défi de réparer, peindre, régler et conduire des voitures. Retrouvez des voitures classiques uniques dans les nouveaux modules « Trouvaille de Grange » (Barn Find) et « Chez le ferrailleur » (Junkyard). Avec l'option « Éditeur de voitures » (Car Editor), créez et ajoutez votre propre voiture. Bâtissez et développez votre empire de réparation automobile dans ce jeu de simulation extrêmement détaillé et réaliste, bénéficiant d'une incroyable attention portée aux détails des voitures. Tout ceci est mis en valeur par de nouveaux graphismes photoréalistes. Le jeu comporte plus de voitures (40+), plus d'outils (10+), plus d'options et plus de pièces (1000+) que jamais. Remontez vos manches et mettez-vous au travail !

La semaine prochaine, 2 autres expériences seront offertes : le jeu de stratégie où vous créez vos créatures Geneforge 1 - Mutagen, et le Tactical RPG rogue-like Iratus: Lord of the Dead.