Epic Games Store : theHunter: Call of the Wild et un pack de bonus gratuits cette semaine, un jeu d'horreur culte et un puzzle game offerts ensuite

Qui dit jeudi dit jeux gratuits sur l'Epic Games Store ! Il y a cette semaine un seul vrai titre offert, le jeu de chasse réaliste d'Expansive Worlds, theHunter: Call of the Wild. Mais les fidèles de la boutique peuvent aussi récupérer un pack de 1 090 Gems pour lancer des parties dans le simulateur de bornes d'arcade Antstream.

Les liens de téléchargement et les présentations sont disponibles ci-dessous.

theHunter: Call of the Wild

Vous n'avez jamais joué à un jeu de chasse comme theHunter: Call of the Wild. Plongez dans un monde à l'ambiance incroyable et plein de vie, des animaux majestueux modélisés avec soin au bruissement des feuilles qui s'agitent alors que vous traquez votre proie. Vous pouvez décider de chasser en solitaire ou de rejoindre des amis pour chasser ensemble. N'oubliez pas : vous n'êtes pas seulement un visiteur de ce monde, vous en faites intégralement partie. Et lorsque vous apercevrez la splendide ramure de votre premier cerf élaphe à travers les feuillages, un sentiment indescriptible vous envahira.

Antstream - Epic Welcome Pack

Démarrez votre expérience Antstream sur les chapeaux de roues avec ce pack de bienvenue exclusif GRATUIT d'Epic Games ! Pour une DURÉE LIMITÉE uniquement, obtenez GRATUITEMENT ce pack de Gems d'une valeur de 14,99 $ !

Empochez 1 090 Gems gratis à utiliser en jeu !

Cette monnaie peut être utilisée en jeu, lors de défis, et pendant des tournois à durée limitée !

Les Gems peuvent également être utilisés pour déverrouiller des défis plus avancés et jouer dans un mode JcJ au tour par tour contre vos amis et d'autres joueurs !