SOLDES de l'Epic Games Store : Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 et d'autres gros jeux bradés pour le Black Friday

Le Black Friday ne concerne désormais plus uniquement les États-Unis. Les offres spéciales post-Thanksgiving sont devenues un phénomène commercial international incontournable, à tel point que même les plateformes de téléchargement de jeux vidéo comme le PlayStation Store jouent le jeu.

Alors que le « vendredi noir » n'est officiellement toujours pas eu lieu, l'Epic Games Store enchaîne avec ses propres promotions estampillées Black Friday. Il y a ainsi plus de 400 références à jusqu'à -75 % jusqu'au 30 novembre, parmi lesquelles Hitman 3 à 23,99 €, Grand Theft Auto V: Premium Edition et Borderlands 3 à 14,99 €, Assassin's Creed Valhalla et Cyberpunk 2077 à 29,99 €, ou encore Outer Wilds à 12,59 €.

L'ensemble des offres peut être retrouvé directement sur l'Epic Games Store. À part ça, Cyberpunk 2077 Édition D1 est actuellement proposé à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

