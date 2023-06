Epic Games Store : theHunter: Call of the Wild et un DLC d'une valeur de plus de 100 $ offerts cette semaine, un jeu de rôle très français proposé ensuite

Après avoir offerts les deux Guacamelee! à ses fans, l'Epic Games Store change totalement d'univers pour le jeu gratuit de la semaine. Il s'agit en effet de theHunter: Call of the Wild, simulation de chasse dans un monde ouvert réaliste développée par Expansive Worlds, à débloquer sans frais jusqu'au 29 juin.

Pour le résumé officiel et le lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

theHunter: Call of the Wild

Jamais auparavant vous n'avez joué à un jeu de chasse comme theHunter: Call of the Wild. Plongez dans un monde ouvert plein de vie, des animaux majestueux et réalistes au bruissement des feuilles lors d'une traque. Chassez en solitaire ou avec des amis. Mais n'oubliez pas : vous n'êtes pas juste un visiteur de ce monde, vous en faites partie intégrante. Et lorsque vous apercevrez la splendide ramure de votre premier cerf élaphe à travers les feuillages, un sentiment indescriptible vous envahira.