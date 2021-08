24H sur GAMERGEN.COM : le jeu gratuit sur l'Epic Games Store, la Saison 5 des Call of Duty repoussée et du monde licencié chez Blizzard

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce jeudi 12 août 2021 ?

Si vous avez un compte Epic Games Store, sachez que Rebel Galaxy est actuellement gratuit sur la plateforme. À côté de cela, la sortie de la Saison 5 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone a été repoussée, et plusieurs personnes, dont le directeur de Diablo IV, ont été licenciées chez Blizzard.

Dans le reste de l'actualité, le lead gamer designer d'Apex Legend a été viré, le jeu Black 4 Blood est gold, AMD a lancé sa carte graphique Radeon RX 6600 XT, plusieurs vidéos de Shin Megami Tensei V sont disponibles, Antonov rejoint le roster de The King of Fighters XV, le programme de la conférence de Bethesda lors de la QuakeCon a été dévoilé, et Razer a annoncé de nouveaux écouteurs.

Pour finir, selon certaines rumeurs, Rockstar pourrait porter plusieurs GTA sur diverses consoles, dont la Switch.