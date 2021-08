Blizzard : le directeur de Diablo IV et deux autres cadres du studio licenciés

Activision Blizzard est dans la tourmente depuis quelques semaines, alors qu'une plainte dénonçant des comportements sexistes, du harcèlement et une culture de travail toxique a été déposée en Californie. Entre perte de confiance des actionnaires, réaction limitée de Bobby Kotick et soulèvement d'une partie des employés pour faire changer les choses dans l'entreprise et l'industrie, l'affaire fait grand bruit, et a déjà fait tomber la tête de J. Allen Brack, alors président de Blizzard Entertainment.

Photo de Luis Barriga

Et c'est encore une fois dans cette division de la société que d'autres cadres viennent d'être démis de leur fonction. Dans un court communiqué envoyé à Kotaku suite à un article sur le sujet écrit grâce aux sources du site, Activision a confirmé le départ du game director de Diablo IV Luis Barriga, du lead level designer Jesse McCree et du designer de World of Warcraft Jonathan LeCraft. Les raisons derrière ces évictions n'ont pas été officialisées, mais au vu du timing, il paraîtrait logique que ces messieurs soient liés de près ou de loin aux accusations de ces dernières semaines. Toujours est-il que l'éditeur assure déjà leur avoir trouvé des remplaçants pour poursuivre leurs projets.



Nous pouvons confirmer que Luis Barriga, Jesse McCree et Jonathan LeCraft ne font plus partie de l'entreprise. Nous avons déjà une liste complète et talentueuse de développeurs en place et de nouveaux dirigeants ont été affectés le cas échéant. Nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de progresser, à offrir des expériences incroyables à nos joueurs et à aller de l'avant pour garantir un environnement de travail sûr et productif pour tous.

L'affaire Activision Blizzard ne fait décidément que commencer...

