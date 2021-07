Activision Blizzard : journée de grève, action en baisse, excuses de Bobby Kotick et changements à venir suite aux accusations des employés

Activision Blizzard est dans la tourmente depuis quelques jours, alors qu'une plainte a été déposée pour dénoncer des actes de harcèlement sexuel et de discrimination en tout genre au sein de la société. L'éditeur avait rapidement réagi par le biais d'un porte-parole, annonçant vouloir enquêter et sévir contre les personnes à l'origine de ces mauvaises conduites.

L'affaire aurait pu en rester là jusqu'aux actions de la justice californienne ou d'Activision, mais c'était sans compter sur les employés qui ont eux aussi voulu faire bouger les choses. En ce début de semaine, plus de 2 000 salariés ont signé une lettre ouverte pour soutenir les collègues qui ont mis en lumière ces actes et dénoncer la réaction de leurs dirigeants. La vice-présidente Frances Townsend avait notamment évoqué des déclarations sans fondement, remettant précipitamment en cause la parole des victimes. La lettre des équipes a d'ailleurs pu être obtenue par Kotaku.

Aux dirigeants d'Activision Blizzard, Nous, soussignés, convenons que les déclarations d'Activision Blizzard, Inc. et de leurs conseillers juridiques concernant le procès DFEH, ainsi que la déclaration interne ultérieure de Frances Townsend, sont odieuses et insultantes pour tout ce que nous pensons que notre société devrait défendre. Pour le dire clairement et sans équivoque, nos valeurs en tant qu'employés ne se reflètent pas avec précision dans les paroles et les actions de nos dirigeants. Nous pensons que ces déclarations ont nui à notre quête continue d'égalité à l'intérieur et à l'extérieur de notre industrie. Catégoriser les affirmations qui ont été faites comme « déformées et dans de nombreux cas fausses » crée une atmosphère d'entreprise qui ne croit pas les victimes. Cela jette également un doute sur la capacité de nos organisations à tenir les agresseurs responsables de leurs actes et à favoriser un environnement sûr pour que les victimes se manifestent à l'avenir. Ces déclarations montrent clairement que notre leadership ne fait pas passer nos valeurs en premier. Des corrections immédiates sont nécessaires au plus haut niveau de notre organisation. Les dirigeants de notre entreprise ont affirmé que des mesures seraient prises pour nous protéger, mais face aux poursuites judiciaires – et aux réponses officielles troublantes qui ont suivi – nous ne croyons plus que nos dirigeants placeront la sécurité des employés au-dessus de leurs propres intérêts. Prétendre qu'il s'agit d'un « procès sans fondement et irresponsable », tout en voyant autant d'employés actuels et anciens parler de leurs propres expériences en matière de harcèlement et d'abus, est tout simplement inacceptable. Nous demandons des déclarations officielles reconnaissant la gravité de ces allégations et faisant preuve de compassion envers les victimes de harcèlement et d'agression. Nous appelons Frances Townsend à respecter sa parole de démissionner de son poste de représentante exécutive du ABK Employee Women’s Network en raison de la nature préjudiciable de sa déclaration. Nous demandons à l'équipe de direction de travailler avec nous sur de nouveaux efforts significatifs qui garantissent que les employés - ainsi que notre communauté - ont un endroit sûr pour s'exprimer et se manifester. Nous soutenons tous nos amis, coéquipiers et collègues, ainsi que les membres de notre communauté dévouée, qui ont été victimes de mauvais traitements ou de harcèlement de quelque nature que ce soit. Nous ne serons pas réduits au silence, nous ne resterons pas à l'écart et nous n'abandonnerons pas tant que l'entreprise que nous aimons ne sera pas un lieu de travail dont nous pourrons tous être fiers de faire partie à nouveau. Nous serons le changement.

Suite à ce message, les employés d'Activision Blizzard se sont mobilisés pour organiser une Walkout for Equality qui aura lieu ce mercredi 28 juillet sur les heures de bureau. Cette véritable grève, qui aura à la fois lieu dans les locaux et en ligne pour les salariés travaillant à distance, vise à demander la fin des clauses d'arbitrage obligatoires dans les contrats des employés, qui « limitent la capacité des victimes à demander réparation », des politiques de ressources humaines davantage tournées vers l'inclusion et la diversité, la publication des données concernant la rémunération des salariés, et la tenue d'un groupe de travail sur la diversité, l'équité et l'inclusion. La scission entre les travailleurs et les dirigeants a d'ailleurs inquiété les investisseurs : l'action ATVI a perdu environ 8 % suite à cette prise de position.

Toujours est-il qu'Activision Blizzard a changé de posture depuis, allant même jusqu'à encourager les employés à faire grève en leur payant leur journée non travaillée, selon Axios. Surtout, le président Bobby Kotick a enfin réagi via un communiqué public. Il s'excuse pour les réponses « sourdes » de ces derniers jours et s'engage à lancer un désormais traditionnel audit sur les pratiques de l'entreprise, à écouter davantage ses équipes, à travailler à diversifier les profils recrutés et même à modifier le contenu problématique de certains jeux.

Cette semaine a été difficile et bouleversante. Je tiens à reconnaître et à remercier tous ceux qui se sont manifestés dans le passé et ces derniers jours. J'apprécie tellement votre courage. Chaque voix compte - et nous ferons un meilleur travail d'écoute maintenant et à l'avenir. Nos premières réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés ensemble et à vos préoccupations ont été, très franchement, sourdes. Il est impératif que nous reconnaissions toutes les perspectives et expériences et respections les sentiments de ceux qui ont été maltraités de quelque manière que ce soit. Je suis désolé que nous n'ayons pas fourni la bonne empathie et compréhension. Beaucoup d'entre vous nous ont dit que l'engagement actif vient du fait que l'on se soucie si profondément de l'entreprise. Le fait que tant de personnes ont tendu la main et partagé des pensées, des suggestions et des opportunités d'amélioration soulignées est un puissant reflet de la façon dont vous vous souciez de nos communautés de collègues et de joueurs - et les uns des autres. Veiller à ce que nous ayons un environnement de travail sûr et accueillant est ma priorité absolue. L'équipe de direction vous a entendu haut et fort. Nous prenons des mesures rapides pour être l'entreprise compatissante et attentionnée pour laquelle vous êtes venu travailler et pour assurer un environnement sûr. Il n'y a de place nulle part dans notre entreprise pour la discrimination, le harcèlement ou un traitement inégal de quelque nature que ce soit. Nous ferons tout notre possible pour nous assurer qu'ensemble, nous améliorons et construisons le type de lieu de travail inclusif qui est essentiel pour favoriser la créativité et l'inspiration. J'ai demandé au cabinet d'avocats WilmerHale de procéder à un examen de nos politiques et procédures pour nous assurer que nous avons et maintenons les meilleures pratiques pour promouvoir un lieu de travail respectueux et inclusif. Ce travail commencera immédiatement. L'équipe de WilmerHale sera dirigée par Stephanie Avakian, qui est membre de l'équipe de direction de WilmerHale et était jusqu'à récemment directrice de la division de l'application de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Nous encourageons toute personne dont vous pensez qu'elle enfreint nos politiques ou vous a mis mal à l'aise sur le lieu de travail à utiliser l'un de nos nombreux canaux existants pour signaler ou contacter Stéphanie. Elle et son équipe de WilmerHale seront disponibles pour vous parler de manière confidentielle et peuvent être contactées à ATVI@wilmerhale.com ou au 202-247-2725. Votre communication restera confidentielle. Bien entendu, AUCUNE représaille ne sera tolérée. Nous nous engageons pour un changement durable. À compter de maintenant, nous prendrons les mesures suivantes : Soutien aux employés. Nous continuerons d'enquêter sur chaque réclamation et n'hésiterons pas à prendre des mesures décisives. Pour renforcer nos capacités dans ce domaine, nous ajoutons des cadres supérieurs et d'autres ressources à l'équipe Conformité et à l'équipe Relations avec les employés. Séances d'écoute. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont inspiré des idées sur la façon d'améliorer notre culture. Nous créerons des espaces sécurisés, animés par des tiers, pour que vous puissiez vous exprimer et partager les axes d'amélioration. Changements de personnel. Nous évaluons immédiatement les gestionnaires et les dirigeants de l'ensemble de l'entreprise. Toute personne ayant entravé l'intégrité de nos processus d'évaluation des réclamations et d'imposition des conséquences appropriées sera licenciée. Pratiques d'embauche. Plus tôt cette année, j'ai envoyé un e-mail demandant à tous les responsables du recrutement de s'assurer qu'ils disposent de listes de candidats diversifiées pour tous les postes ouverts. Nous ajouterons des ressources de conformité pour nous assurer que nos gestionnaires d'embauche adhèrent effectivement à cette directive. Changements dans le jeu. Nous avons entendu les commentaires des communautés d'employés et de joueurs selon lesquels certains de nos contenus dans le jeu sont inappropriés. Nous supprimons ce contenu. Votre bien-être reste ma priorité et je n'épargnerai aucune ressource de l'entreprise pour que notre entreprise ait la culture la plus accueillante, confortable et sécuritaire possible. Vous avez mon engagement indéfectible à améliorer notre entreprise ensemble et à devenir l'entreprise de divertissement la plus inspirante et la plus inclusive au monde. Cordialement, Bobby

Pour le dernier point, des professionnels et joueurs ont visiblement dénoncé du contenu jugé offensant dans certains jeux, qui sera supprimé dès que possible. Ce sera notamment le cas dans World of Warcraft, comme l'a expliqué l'équipe dans son propre communiqué sur les réseaux sociaux.

À part ça, Chris Metzen, vice-président de Blizzard jusqu'en 2016, a aussi pris la parole pour s'excuser de la mauvaise culture d'entreprise qu'il a laissée s'installer au fil des années.

This is later than it should have been. Here’s my response. pic.twitter.com/0h8iF6a1JR — Chris Metzen (@ChrisMetzen) July 24, 2021

Vu la densité de l'affaire, nous sommes loin d'être arrivés à son terme. Espérons au moins qu'elle réussira à améliorer les choses pour les employés insatisfaits de leurs conditions de travail chez Activision Blizzard.