Xbox : des revenus et joueurs en très forte hausse, merci Activision Blizzard

Microsoft dévoile aujourd'hui le bilan financier de Xbox pour le second trimestre de l'année fiscale, les chiffres sont en hausse, et pas qu'un peu. Il faut dire que c'est le premier bilan de Xbox depuis l'officialisation du rachat du groupe Activision Blizzard King (ABK), qui lui a coûté près de 69 milliards de dollars.

Les revenus de Microsoft Gaming sont en hausse de 49 % par rapport au même trimestre l'année dernière, les ventes de PC et Xbox ont grimpé de 11 % et le rachat d'Activision Blizzard King a permis d'augmenter les revenus de 18 %, pour 62 milliards de dollars. Des performances encore plus élevées que les attentes selon la CFO Amy Hood, tandis que le CEO Satya Nadella déclare que Microsoft comptait plus de 200 millions d'utilisateurs actifs le mois dernier sur PC, Xbox et mobiles, un record. Pour rappel, cela prend désormais en compte les utilisateurs du groupe ABK et donc de jeux comme World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch ou encore Candy Crush.

Par ailleurs, les chiffres d'heures jouées en Xbox Cloud Gaming sont en hausse de 44 %, tandis que les ventes de hardware Xbox a grimpé de 3 % par rapport à l'année dernière, la période des fêtes de fin d'année a été plutôt fructueuse. Pour rappel, Microsoft a récemment été évalué à plus de 3 000 milliards de dollars en bourse, mais sa division Gaming a surtout licencié plus de 1 900 employés la semaine dernière, avec des postes redondants suite au rachat d'Activision Blizzard King, mais pas seulement.

