Discord : le PDG laisse sa place à un ancien d'Activision Blizzard et King

Il y a du mouvement chez Discord, l'application de discussions des joueurs, qui a également remplacé petit à petit les forums. La plateforme est utilisée par plus de 200 millions d'utilisateurs mensuels, mais voilà que son PDG et cofondateur Jason Citron a décidé de laisser la direction à quelqu'un d'autre. Il occupera désormais un siège au conseil d'administration et conseillera le nouveau PDG.

Mais qui va remplacer Jason Citron ? Eh bien son remplaçant est déjà connu, c'est Humam Sakhnini qui sera PDG de Discord à partir du 28 avril prochain. Comme le rapporte Game Developer, il aura la tâche d'introduire Discord en bourse, une option déjà envisagée par Jason Citron ces derniers mois et qui ne rassure pas les utilisateurs. Avec des actionnaires à satisfaire, il y aura forcément de gros changements effectués sur l'application. Le profil du nouveau directeur ne rassure pas non plus. Avant d'être PDG de Discord, Humam Sakhnini était vice-président d'Activision Blizzard et président de King. Avec un tel C.V., les utilisateurs craignent un afflux de pubs et davantage de microtransactions sur Discord.

À l'heure actuelle, Discord est gratuit et la publicité est discrète. Un abonnement Nitro débloque quelques avantages, comme l'upload de grosses vidéos, des émojis animés et une personnalisation plus poussée du profil utilisateur. Pour l'instant, rien n'a été annoncé, mais il est clair que des mises à jour vont changer l'expérience des utilisateurs dans les mois à venir. Pour le meilleur, mais aussi sans doute pour le pire.