The King of Fighters XV : le riche maître du tournoi Antonov revient avec un nouveau style, faites place à la Team G.A.W. !

Il y a deux semaines, nous apprenions le retour d'Athena Asamiya au sein du roster de The King of Fighters XV, avec en prime la composition de la Team Super Heroine de laquelle elle fait partie. SNK avait par la suite donné rendez-vous aux fans ce jeudi 12 août pour découvrir le prochain personnage jouable du jeu, qui est pour le coup assez inattendu et a surtout bien changé depuis son apparition dans KOF XIV.

Il s'agit en effet d'Antonov, toujours doublé par Moriyuki Hishida, un milliardaire russe qui faisait office d'hôte du fameux tournoi lors du précédent épisode. Outre son apparence bien plus exubérante, il fera toujours appel à sa force brute et des techniques de catch pour dominer ses adversaires.

Et comme vous pouvez le constater, il intégrera cette fois une équipe, la sienne, appelée G.A.W. (Galaxy Anton Wrestling) et qui fait la part belle à la lutte. Il est donc normal d'y retrouver les deux luchadores présentés en juillet, Ramón et King of Dinosaurs.

Difficile de prévoir qui pourrait bien être suivre la prochaine après une telle annonce. Ce qui est sûr, c'est que KOF XV sortira au début de l'année 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. En attendant, son prédécesseur The King of Fighters XIV Ultimate Edition est toujours vendu 39,99 € sur Amazon.