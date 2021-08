Shin Megami Tensei V : la lutte de Bethel au cœur d'un troisième trailer sensationnel, toujours plus de démons introduits en vidéos

Difficile de passer à côté de Shin Megami Tensei V tant Atlus assure sa promotion au quotidien avec ses démons. Mais ce n'est pas tout. À peine un mois après la deuxième bande-annonce qui introduisait l'organisation Bethel, c'est justement un troisième trailer entièrement centré sur cette dernière qui a été diffusé ce matin.

Ainsi, plusieurs de nos camarades de classe vont eux aussi rejoindre Bethel afin de combattre les démons dans Da'at pour protéger Tokyo, ces derniers n'hésitant d'ailleurs pas à s'attaquer à leur école. Si ce n'était pas clair, nous pourrons donc voyager entre les deux versions de la ville. La fin de la vidéo suggère d'ailleurs que l'un de nos proches pourrait lui aussi devenir un Nahobino en fusionnant avec un démon. Vous noterez aussi la présence d'un personnage qui pourrait bien être un membre du clan Kuzunoha, ressemblant énormément à Raidou.

Bande-annonce sous-titrée en anglais

Par ailleurs, une vidéo News Vol. 1 a récemment été diffusée, présentant justement nos camarades et le leader de Bethel au Japon. Un deuxième volume est prévu prochainement.

Tao Isonokami (doublée par Saori Hayami) La camarade de classe du protagoniste. Une étudiante de troisième année qui est membre du club de crosse. Attentionnée et ayant un grand cœur, elle a un sixième sens depuis qu'elle est petite. Elle assiste la branche japonaise de Bethel et soutient les protagonistes lorsqu'ils rejoignent Bethel. Yuzuru Atsuta (doublé par Kaito Ishikawa) Un ami du protagoniste. Responsable, capable et affirmé, c'est un jeune homme droit qui a des principes, se battant aux côtés de Bethel dans une unité provisoire pour protéger sa sœur Miyazu. En errant dans Da'at aux côtés du protagoniste, il obtient de nouvelles capacités et jure à nouveau de se battre pour protéger la paix de Tokyo. Ichiro Dazai (doublé par Kishi Taniyama) Le camarade de classe du protagoniste. Un gars joyeux, même s'il peut parfois être gauche. Il a du mal avec ses notes et la plupart des autres étudiants le voient comme un perdant. Ses passe-temps incluent faire des livestreams, mais lui aussi est impliqué dans l'incident de l'effondrement du tunnel de Takanawaalors qu'il y enregistrait et erre dans Da'at. Il embrasse la demande de coopération de Bethel et jure de combattre les démons, dans l'espoir de prouver sa valeur pour une noble cause. Miyazu Atsuta (doublée par Ryo Hirohashi) Petite sœur de Yuzuru et seul membre vivant de la famille. Timide et réservée, elle a une constitution délicate, et elle est souvent vue visitant le bureau de l'infirmière. Lorsque le lycée Jouin est attaqué par des démons, elle aussi est prise dans le chaos. Hayao Koshimizu (doublé par Kenjiro Tsuda) Le premier ministre du Japon et principal représentant de Bethel de la branche japonaise. Calme et stratégique, il propose le programme d'invocation de démons à Ichiro et à ses amis, leur demandant d'aider Bethel.

Cette même vidéo et les visuels en page 4 s'attardent aussi sur les capacités, de nouvelles étant introduites (Maziobarion, Sanguine Drain et Humble Blessing par exemple) et les compétences Magatsuhi (Omagatoki: Critical, Freikugel EX, Eternal Prayer et Fairy Banquet notamment) pouvant être utilisée une fois la jauge dédiée remplie. Outre de redoutables attaques, elles servent également à soigner ou de support. Notez tout de même que les ennemis sont capables d'utiliser ce type d'offensive. Enfin, du côté des démons, certaines compétences ont plus ou moins de potentiel selon leur affinité, se traduisant par une marque « + » ou « - » dont les effets se ressentent lors du calcul des dégâts.

Enfin, voici la liste des démons qui ont été présentés en vidéos (Vol. 030 à 057) depuis notre dernier point sur le sujet, à retrouver en pages suivantes :

Kurama Tengu ;

Fuu-Ki ;

Slime ;

Onmoraki ;

Cu Chulainn ;

Scathach ;

Queen Mab ;

Kin-Ki ;

Succubus ;

Garuda ;

Archangel ;

Thor ;

Erthys ;

Narcissus ;

Legion ;

Hayataro ;

Manananggal ;

Demeter ;

Anahita ;

Cironnup ;

Shiisa ;

Eligor ;

Basilisk ;

Pixie ;

Melchizedek ;

Cait Sith ;

Alilat ;

Lachesis.

Shin Megami Tensei V sortira pour rappel le 12 novembre prochain sur Switch