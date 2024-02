Shin Megami Tensei V: Vengeance, la version ultime et encore plus démoniaque du RPG d'Atlus officialisée et datée

C'est avant même le lancement de la Switch en 2017 qu'un teaser avait indiqué le développement d'un nouvel épisode pour cette dernière. Il aura ensuite fallu patienter jusqu'en octobre de la même année pour découvrir qu'il s'agissait de Shin Megami Tensei V. Les fans ont ensuite dû patienter jusqu'en juillet 2020 et la diffusion d'un Nintendo Direct Mini : Partner Showcase pour le revoir, tandis que sa sortie n'a eu lieu qu'en novembre 2021. Ces derniers jours, un certain Shin Megami Tensei V: Vengeance qualifié d'édition complète avec du contenu supplémentaire avait été aperçu en Corée du Sud, mais sans plus de détails. Il n'aura toutefois pas fallu attendre bien longtemps pour son officialisation, qui a donc eu lieu ce mercredi.

Bande-annonce en anglais

C'est en effet lors du Partner Showcase qu'Atlus a officialisé Shin Megami Tensei V: Vengeance sur Switch, mais tout le monde y aura droit puisqu'il est également attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Windows) le 21 juin 2024 ! Il s'agira donc bien de la version ultime du RPG incluant l'histoire originale déjà connue des joueurs, mais une toute nouvelle ayant pour thématique la vengeance et qui proposera bien des nouveautés, à commencer du côté des démons. Sa toute première bande-annonce met notamment en avant les démons Qadištu au design absolument fou et une nouvelle alliée humaine nommée Yoko Hiromine. Une bande-annonce étendue a par ailleurs été mise en ligne dans la langue de Mishima.

Bande-annonce en japonais (version longue)

Le gameplay se voudra plus accessible, avec un système de combat amélioré, autant dire qu'il y a de quoi être excité. Une édition physique est de plus prévue, à minima sur la console de Nintendo. Vous pouvez retrouver ci-dessous le synopsis général du jeu.

Un meurtre macabre dans le Toyko d'aujourd'hui empêche le protagoniste de rentrer chez lui, le forçant à faire un détour imprévu, qui le laissera perdu et inconscient... Il se réveille alors dans un lieu apocalyptique, appelé Da'at. Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s'unit pour devenir un être puissant, ni humain ni démon : un Nahobino. Que vous découvriez l'univers ou non, Shin Megami Tensei V: Vengeance vous offrira l'expérience la plus complète d'un RPG. Au début du jeu, vous aurez le choix entre deux voies : celle du jeu original, la voie de la création, ou la toute nouvelle voie de la vengeance. Cette nouvelle histoire de vengeance introduit de nouveaux personnages, une mystérieuse cohorte de démons, les Qadištu, un nouveau donjon et une nouvelle carte à explorer. La fusion de démons, l'exploration et le système de combat original de Shin Megami Tensei V ont été améliorés spécialement pour cet opus.

D'autres détails et une longue présentation de cet épisode ont par ailleurs été partagés, sur lesquels nous reviendrons dans un article à part. Au passage, notez que SMTV s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde.

Dans une ambiance moins apocalyptique, mais toujours chez Atlus, Persona 3 Reload est actuellement vendu dès 50,99 € sur Amazon.