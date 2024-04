Shin Megami Tensei V: Vengeance, transformation excitante et autres nouveautés dans une 2e bande-annonce endiablée

Les amateurs des productions d'Atlus ont et vont avoir de quoi faire cette année, entre Persona 3 Reload, sorti en février et qui va bénéficier d'un DLC Episode Aigis: The Answer inclus dans un Pass d'Extension, Metaphor: ReFantazio et Shin Megami Tensei V: Vengeance. C'est ce dernier qui nous intéresse à présent. Annoncé fin février, il s'agit d'une version améliorée et multiplateforme de SMTV, qui inclura un scénario alternatif, La Déesse vengeresse, dont le milieu et surtout la fin de l'intrigue changeront radicalement de celui de base, donnant lieu à des fins complètement différentes. Les développeurs nous promettent rien de moins qu'un temps de jeu doublé, passant de 80 heures en moyenne pour compléter une voie à 160 heures pour venir à bout des deux. Une deuxième bande-annonce riche en nouveautés, mais qui contient aussi pas mal de spoilers a été mise en ligne ces derniers jours, que vous pouvez visionner ci-dessous.

Bande-annonce en japonais

Parmi les éléments les plus notables, le retour de l'ange ténébreux Mastema et une nouvelle transformation pour le Nahobino. Nous voyons également en mouvement l'amusant Nahobiho qui sera jouable, une variante de Jack Frost faisant partie des plus de 40 démons inédits, pour un total de plus de 270 ! Au passage, les nouveaux designs sont toujours signés Masayuki Doi. Et en parlant de nouveautés, il y aura de quoi faire avec des quêtes, un donjon, des compétences et interactions supplémentaires pour les démons, la possibilité de monter niveau 150 une fois certaines conditions remplies, une option de combat automatique, l'ajout d'un objet permettant de réinitialiser les statistiques de notre personnage, la rotation de la mini-carte, la possibilité de sauvegarder n'importe où, d'utiliser par lot certains items, de désactiver certains éléments des Miracles, ainsi que le réglage de la vitesse des cinématiques (normal, x2, max) et de les passer.

Bande-annonce en anglais

Vous trouverez ci-dessous une présentation du scénario et des principaux éléments du gameplay.

Histoire Tu seras Dieu Alors que notre protagoniste doit faire un détour inattendu après un meurtre sordide au centre de Tokyo, il se retrouve perdu et inconscient... Il se réveille alors dans un nouveau Tokyo ravagé par une apocalypse, et désormais appelé Da'at. Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s'unit pour devenir un être puissant entre humain et démon : un Nahobino. L'heure du châtiment approche Les démons attaquent les humains pour créer un monde de chaos. Bethel est une organisation qui cherche à protéger l'ordre divin. Pris dans le conflit entre les deux, en explorant Da'at, le protagoniste rencontre Yoko Hiromine et commence à voyager à ses côtés. Tous deux combattront en première ligne grâce à la magie. Les Qadištu, 4 démons féminins, se dressent sur leur route. « Je l'ai trouvée , la Clé de la Résurrection... » Lilith la Qadištu appelle le protagoniste Clé de la Résurrection et se surnomme elle-même l'Opprimée. Quel est leur but ? Le récit du châtiment des déchus vous attend. Jouabilité Les icônes d'action Dans ce jeu, les combats s'organisent selon un système d'icônes d'action. Ce système récompense le joueur qui parvient à exploiter les faiblesses des ennemis. Si vous touchez un ennemi avec un type de compétence auquel il est vulnérable, votre groupe gagne un tour. Un principe à la fois simple et très tactique qui a fait la renommée de la série. De nouvelles compétences et des éléments inédits renforcent encore l'aspect stratégique des combats. Cibler le point faible de l'ennemi augmente le nombre d'icônes d'action en haut à droite de l'écran et donc les actions à votre disposition. En continuant de viser les points faibles, vous pouvez enchaîner jusqu'à 8 actions pour ne pas laisser la moindre chance à l'ennemi. Plusieurs compétences exclusives réservées à certains démons viennent aussi d'être ajoutées. Système Compétences Magatsuhi Au fil du combat, vos actions remplissent la jauge Magatsuhi. Une fois cette jauge au maximum, vous pouvez utiliser une compétence Magatsuhi spéciale. Ces compétences peuvent infliger des dégâts aux ennemis, mais aussi soigner ou renforcer votre groupe. Cet opus propose plus de 50 compétences Magatsuhi, dont 20 nouvelles, comme celles utilisables seulement avec certains démons. Chaque compétence octroie une puissante capacité, alors activez-les dès que possible au combat. En plus des compétences Magatsuhi déjà introduites dans Shin Megami Tensei V, certaines compétences peuvent maintenant être activées si le lien mythologique entre deux démons est fort, ou si vous avez deux démons de même alignement dans votre groupe ! Compétences uniques Dans ce jeu, chaque démon possède une compétence passive unique. Elles peuvent augmenter la puissance des compétences d'attaque, octroyer des effets puissants si un démon est présent ou encore faciliter les conversations avec les démons. Les combinaisons de démons permettent aux joueurs de mettre en place différentes stratégies de combat. Mélodie bénie - Votre groupe devient plus puissant si tous les alliés visent le point faible de la cible avec des attaques de lumière.

- Votre groupe devient plus puissant si tous les alliés visent le point faible de la cible avec des attaques de lumière. Quatre Rois Célestes - Invoquez un démon ayant activé « Quatre Rois Célestes » pour renforcer toutes vos capacités.

- Invoquez un démon ayant activé « Quatre Rois Célestes » pour renforcer toutes vos capacités. Médiation démoniaque - Si les négociations avec un démon tournent mal, votre allié démon intervient en tant que médiateur. Conversation avec les démons Lorsqu'un démon vous attaque, vous pouvez lui parler et tenter de le recruter comme allié. Chaque démon possède sa propre personnalité et ses préférences. Dans ce jeu, de nouveaux choix dans les conversations ont été ajoutés pour renforcer les interactions. Les démons ont chacun leur tempérament et caractère. Si vous négociez avec eux habilement, ils peuvent devenir des alliés précieux. Certaines négociations peuvent être interrompues par un démon allié de votre groupe et amener à des interactions uniques. Profitez de ces échanges particuliers ! Ce sera souvent l'occasion d'en apprendre plus sur les liens qui unissent les démons. Parfois, un démon peut vous lancer un quiz surprise. Étalez toute votre science pour l'impressionner ! Combats consécutifs Quand vous avez vaincu un démon, un autre démon peut parfois prendre le relais. Le combat est alors prolongé, mais rapporte plus de macca, d'EXP et d'objets. Plus vous rencontrez de démons, plus les chances d'enclencher une série de combats augmentent. Tentez d'obtenir le plus de bonus possible en déclenchant un combat contre des ennemis formant un groupe dense.

Plusieurs personnages ont par ailleurs été présentés, à commencer par ceux déjà présents dans le Shin Megami Tensei V d'origine, à retrouver en deuxième page pour alléger un peu l'article avec de nombreux visuels sur la troisième, et les nouveaux dont vous pouvez retrouver les descriptions ci-dessous :

Nouveaux personnages Lilith (Atsuko Tanaka en japonais, Katelyn Gault en anglais) « Je suis Lilith des Qadištu, celle qui doit restaurer le monde tel qu'il devrait être. » Une femme qui aurait été la première épouse d'Adam dans l'Ancien Testament. Plus tard, il a quitté le Jardin d'Eden et s'est transformé en démon. Cheffe des Qadištu. Afin d'atteindre un objectif non identifié, elle se tient devant le protagoniste. Naahmah (Shizuka Ito en japonais, Kari Wahlgren en anglais) « Faites entendre vos cris, vos lamentations ! Votre peine deviendra le Magatsuhi que je convoite. » L'un des quatre démons féminins des Qadištu, alias la « Mère des démons ». C'est la plus séductrice des quatre, au point que sa beauté subjugue non seulement les humains, mais aussi les anges et les démons. Eisheth Zenunim (Kimiko Saitou en japonais, Allegra Clark en anglais) « Dites-moi... Quelle part de vous détestez-vous le plus ? » L'un des quatre démons féminins des Qadištu qui séduit les humains et les mène à leur perte. Dans la mythologie juive, on raconte qu'elle dévore les âmes déchues. Sous prétexte de les sauver, elle attaque les humains et leur vole leur âme. Agrat bat Mahlat (Reina Ueda en japonais, Cherami Leigh en anglais) « Votre punition sera de perdre votre propre existence parmi les ténèbres. » Membre des Qadištu et « Reine des démons ». On la surnomme « démone qui danse sur les toits » et on raconte qu'elle flâne dans les airs accompagnée d'une horde de messagers de la destruction. Glasya Labolas Un des 72 démons de la Goétie du roi Salomon. Il a l'apparence d'un chien aux ailes de griffon. Auteur de carnage et de meurtre, il peut aussi prédire l'avenir et rendre les gens invisibles. Yoko Hiromine (Chiwa Saitou en japonais, Erin Yvette en anglais) « Sans personne pour la sauver, au fond de son esprit, la victime ne désire qu'une chose : se venger de l'agresseur. » Elle est lycéenne à la St. Marina Academy. Cool et quelque peu mystérieuse. Elle rencontre et travaille avec le protagoniste à Da'at. Elle a toujours possédé des pouvoirs mystérieux et était autrefois appelée une « sainte ». À l'académie, elle a été reconnue pour son pouvoir et a appris la magie de l'exorcisme. Elle participe également aux combats.

Si les quêtes qui étaient précédemment en DLC (L'entraînement de la déesse, La fureur d'une reine, L'ultime souhait du docteur et Le Mi-Démon et les neuf Maudits) seront incluses d'office sans surcoût, deux nouvelles seront toutefois mises en vente day one... Oui, les mauvaises habitudes d'Atlus ont la vie dure. La première mettra en scène Dagda de SMTIV Apocalypse, tandis que la deuxième introduira Konohana Sakuya. Elles sont toutes deux incluses dans l'édition numérique Deluxe vendue 69,99 € contre 59,99 € pour celle de base, contenant également trois Mitama.

Holy Will and Profane Dissent Lorsque le protagoniste part enquêter sur une réaction mystérieuse, il rencontre Danu, la déesse mère de la terre, qui prétend venir d'un monde qui existe dans un autre univers. Danu est apparemment à la recherche de son fils, Dagda. Le protagoniste se lance à la recherche de Dagda avec Danu. En terminant le jeu, Dagda peut devenir un allié et la fusion sera débloquée. Sakura Cinders of the East Konohana Sakuya déplore ce monde turbulent et recherche un héros capable de pacifier le monde. Elle voit l'image d'un certain héros chez le protagoniste et le défie. Gagner le combat vous permettra de faire de Konohana Sakuya votre alliée et la fusion sera également débloquée.

Les possesseurs du jeu d'origine sur Switch auront quant à eux droit à quelques bonus, dont la possibilité d'enregistrer les données de jusqu'à trois démons dans le Compendium.

En plus d'évoquer certains de ces éléments, la vidéo Spotlight ci-dessous qui avait été diffusée après l'annonce du jeu propose un entretien avec le directeur du jeu Shigeo Komori. Ce dernier indique par exemple qu'au cours du développement de SMTV, de nombreuses idées ont dû être écartées et c'est ce qui a conduit à ce nouveau jeu.

Pour terminer, chaque précommande est accompagnée de deux sets de « Trésors sacrés », le Haraedo Bead redonnant des PV à tous les alliés et la Gleam Grenade infligeant de légers dégâts aux ennemis.

La date de sortie de Shin Megami Tensei V: Vengeance est pour rappel désormais fixée au 14 juin 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Windows) depuis qu'elle a été avancée d'une semaine. Vous pouvez précommander votre exemplaire au prix de 59,99 € sur Amazon ou à la Fnac.