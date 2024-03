Shin Megami Tensei V: Vengeance a peur d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree, les joueurs sont gagnants !

Sorti en 2021 exclusivement sur Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V sera prochainement de retour dans une version améliorée. Atlus a officialisé Shin Megami Tensei V: Vengeance le mois dernier, il sortira cette fois sur toutes les plateformes et sa date de sortie était fixée au 21 juin 2024.

Problème, ce même jour sortira Shadow of the Erdtree, l'extension tant attendue d'Elden Ring, un Action-RPG ultra populaire. Même si Atlus ne le dit pas, il a sans doute peur que cette extension fasse de l'ombre à son JRPG, il a donc décidé de modifier la date de sortie. Finalement, les joueurs sont ravis car Shin Megami Tensei V: Vengeance sortira avec une semaine d'avance, le 14 juin 2024, toujours sur PC, PlayStation, Xbox et Switch.

Shin Megami Tensei V: Vengeance, le dernier opus de la série, permettra aux joueurs de vivre l'histoire de Shin Megami Tensei V dans son intégralité, en introduisant un nouvel embranchement scénaristique. Enrichi par des graphismes dignes des consoles modernes, de nouvelles zones, des démons et des titres inédits, le jeu propose un système de combat amélioré pour une expérience RPG plus fluide, le tout dans un monde ravagé par la guerre entre les anges et les démons.

Le mois de juin promet d'être chargé pour les amateurs de jeux de rôle, vous pouvez déjà précommander Shin Megami Tensei V: Vengeance à partir de 53,99 € sur Amazon ou Gamesplanet.