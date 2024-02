Shin Megami Tensei V: Vengeance, une nouvelle version du jeu de rôle en approche ?

Au fil des ans, les développeurs de chez Atlus continuent d'abreuver les fans de jeux de rôle japonais de leurs productions. Ces derniers mois, Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica ont ainsi vu le jour du côté de l'équipe P-Studio, et Studio Zero nous prépare son Metaphor: ReFantazio pour l'automne prochain. Mais sur quoi travaille la troisième division de l'entité, la Team Maniax ? Eh bien, il semblerait qu'elle ait continué à œuvrer sur Shin Megami Tensei V, car une nouvelle édition serait en chemin.

Comme le rapporte Gematsu, le Game Rating and Administration Committee de Corée du Sud a affiché pendant un moment une page d'évaluation pour un certain Shin Megami Tensei V: Vengeance avant de visiblement la retirée. Ce n'est clairement pas la première fois que l'organisme est la source d'un tel leak et cela va dans le sens d'une rumeur datant de juin dernier. La description ferait mention d'une édition complète avec des améliorations et du contenu additionnel.

Les fans se demandent de leur côté à quoi peut bien faire référence le terme « vengeance », qui n'a à priori rien à voir avec le jeu de base. Sans l'évocation d'une édition complète, nous aurions même pu penser à une sorte de suite comme a pu l'être Shin Megami Tensei IV: Apocalypse pour le quatrième épisode. Plus de trois ans après le lancement du jeu original, cela aurait d'ailleurs plus de sens qu'une simple version légèrement modifiée.

Par ailleurs, la fuite massive de données de NVIDIA en 2021 avait fait mention d'un portage PC de SMTV et aucune indication de plateforme ne figurait sur la page du GRAC. Il faudra patienter jusqu'à l'éventuelle officialisation pour être fixé, mais il va sans dire qu'une sortie sur Switch est une évidence. Avec les rumeurs d'un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase flottant dans l'air, peut-être que l'attente sera brève.

Si vous aimez les jeux d'Atlus, Persona 3 Reload est actuellement vendu 50,99 € sur Amazon.