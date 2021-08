QuakeCon : le programme de la conférence de Bethesda dévoilé, un nouveau jeu Quake au programme ?

La QuakeCon 2021 sera un peu particulière, non seulement car elle se fera encore une fois à distance, mais aussi, car ce sera la première sous l'ère Xbox. Elle sera comme toujours l'occasion de célébrer les franchises du studio et leurs communautés, mais aussi de faire quelques annonces.



Le programme officiel vient d'être révélé, et il faudra visiblement être attentif dès le jeudi 19 août. Des panels nous en apprendront plus sur Deathloop, les Fallouts Worlds de Fallout 76, les futures nouveautés de DOOM Eternal et probablement aussi l'avenir de The Elder Scrolls Online. Le segment le plus intéressant sera peut-être néanmoins le premier, « Celebrating 25 Years of Quake with id Software and Machine Games », à suivre des 19h00. Si officiellement il ne s'agit que d'une conférence lambda sur Quake et son héritage, il se pourrait qu'un projet inédit y soit révélé.

Un autre panel baptisé « Let's talk Quake » a lieu le lendemain, avec une description désormais absente, mais qui évoquait auparavant une « édition revitalisée » développée par MachineGames. Les rumeurs colportées par Shpeshal Nick de XboxEra voulaient que le studio derrière les derniers Wolfenstein s'attaque à la licence : aurons-nous donc droit à un remake, une remastérisation modernisée de l'original, ou toute autre chose ? Affaire à suivre !

The full Quakecon schedule is out and it all but confirms a new Quake is on the way.



Not only is there a huge timeslot dedicated to it on August 20th, but they also mention a new

"revitalized edition."https://t.co/aVAP4yHk5k #Bethesda pic.twitter.com/jdXVLjoKhg — Okami Games (@Okami13_) August 12, 2021

Orly? Machine and id wanna talk Quake? Starting to think my source on this one might be a good onehttps://t.co/IyjBTbDCbD https://t.co/xkjsolsKnl — Nick (@Shpeshal_Nick) August 12, 2021

La QuakeCon 2021 sera sinon l'occasion de faire des dons aux associations Asian Americans Advancing Justice (AAJC), NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project et UNICEF via des dons directs, de soutenir FOUR PAWS et Dallas Pets Alive via l'achat de tee-shirts Pugcubus et Catloop, de débloquer la skin, l'icône et le badge QuakeCon pour DOOM Eternal en s'y connectant entre le 19 août et le 2 septembre, de débloquer la skin Gauntlet dans Quake Champions avant le 23 août, ou de gagner des bonus pour TESO via les Twitch Drops, ou encore de jouir de soldes spéciales sur beaucoup de boutiques numériques cette semaine-là.