Fallout 76 dévoile ses Fallout Worlds, des Mondes Publics et Mondes Personnalisés où les conditions de jeu vont changer

La mise à jour Règne d'Acier de Fallout 76 vient à peine de sortir que Bethesda Game Studios a déjà en tête la suivante. Les développeurs viennent d'annoncer les premiers détails sur Fallout Worlds, une extension sur le principe des Mondes Privés. Jusqu'à présent, il était possible d'héberger une Aventure Privée à 8 pour les abonnés à Fallout 1st, mais cela va aller encore plus loin avec une future extension, d'ores et déjà à l'essai sur le serveur de test.



Les Fallout Worlds permettront ainsi aux clients Fallout 1st de générer des Mondes Personnalisés en jouant sur un tas de paramètres, du nombre de munitions aux dégâts de chute en passant par les effets météorologiques. Et, pour tous, des Mondes Publics proposés par Bethesda seront accessibles pour des durées limitées, dans des conditions choisies par les développeurs.

L'un de nos aspects préférés dans les jeux vidéo, que nous essayons d'obtenir dans tous les jeux que nous créons, est la personnalisation de l'univers. Pas seulement dans votre liberté de jeu, mais aussi votre capacité à les modifier.

Notre communauté de mods est une partie importante de nos jeux depuis 20 ans, et nous avons toujours eu comme objectif à long terme pour Fallout 76 de vous donner vos propres serveurs et de vous laisser les personnaliser pour vous et vos amis. Après beaucoup de travail, nous sommes ravis de présenter un nouveau système qui marque le début de la création de nouvelles expériences imaginées par vous : Fallout Worlds.

QU'EST-CE QUE FALLOUT WORLDS ?

Avec Fallout Worlds, votre imagination est la seule limite dans vos Appalaches personnelles. Grâce à une large liste de paramètres personnalisables, les joueurs peuvent construire des C.A.M.P.s dans des zones qui avaient des restrictions ou même retirer le besoin d'électricité pour créer un paradis pour bâtisseur. Vous aimez les mécaniques de survie de Fallout 76 ? Vous pouvez désormais affronter les étendues sauvages des Appalaches encore plus fort en changeant les règles et niveaux de difficulté du JcJ. Il ne s'agit que de deux exemples de ce qui est possible avec Fallout Worlds.

Associez les PA illimités en combat et les munitions infinies pour devenir un incroyable guerrier des Terres désolées, paramétrez les taux d'apparition de créatures pour la chasse au gros gibier, contrôlez les effets météorologiques comme le brouillard, les radiations ou même les tempêtes quantiques, activez des hauteurs de saut complètement folles (sans oublier de désactiver les dégâts de chute), activez les effets de poupée de chiffon, changez la limite de hauteur des colonies... tout cela et plus encore, pour que vous puissiez jouer et expérimenter comme vous le souhaitez.

Et oui, la liste des options de personnalisation continuera à grandir !

Lorsque vous lancerez le jeu après la mise à jour de septembre, vous verrez deux nouveaux modes qui font partie de Fallout Worlds : Mondes publics et Mondes personnalisés.

MONDES PUBLICS POUR TOUS !

Les Mondes publics sont une série en rotation d'expériences Fallout Worlds disponibles pour tous les joueurs. Conçu avec précision par l'équipe de Bethesda Game Studios avec les conseils de la communauté Fallout 76, chaque Monde public utilise une différente combinaison de paramètres Fallout Worlds pour vous offrir une expérience de jeu unique.

Cela permet à tous les joueurs de Fallout 76 de découvrir ce qui est possible dans Fallout Worlds et de s'en inspirer pour leurs créations dans les Mondes personnalisés.

PRENEZ POSSESSION DE FALLOUT WORLDS AVEC LES MONDES PERSONNALISÉS

Les Mondes personnalisés sont centrés sur la personnalisation des serveurs privés existants dans Fallout 76, offrant aux membres Fallout 1st un accès complet aux paramètres de Fallout Worlds et à ses fonctionnalités pour qu'ils puissent construire leurs Appalaches personnalisées.

Si les joueurs peuvent faire des expériences comme des savants fous en solo, les Mondes personnalisés sont aussi géniaux lorsqu'ils sont partagés avec des amis ! Invitez vos amis et vos coéquipiers dans votre Monde personnalisé, et ils pourront venir s'amuser avec vous même s'ils n'ont pas d'abonnement Fallout 1st.

CE N'EST QUE LE DÉBUT

Nous prévoyons d'ajouter encore plus d'options de personnalisation et de façon de jouer dans Fallout Worlds, en continuant de suivre les commentaires de la communauté Fallout 76. Notre but est d'offrir aux joueurs la possibilité de transformer Fallout 76 en, comme le nom l'indique, leur propre Monde.

Découvrez un premier aperçu de Fallout Worlds lorsqu'il arrivera sur le Serveur de Test Public, aujourd'hui. Pour les joueurs qui souhaitent plus d'informations, nous aurons plus de détails à partager au sujet de Fallout Worlds à une date ultérieure.Que vous cherchiez votre propre serveur de jeu de rôle immersif, une forteresse personnelle impressionnante, des niveaux de plateforme fous ou quoi que vous puissiez imaginer, nous avons hâte de voir ce que la communauté Fallout 76 apporte à Fallout Worlds.

Comme nous le disions, ce n'est que le début.