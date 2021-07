Fallout 76 : nouvelles missions, artisanat légendaires et Saison 5, la mise à jour Règne d'Acier est disponible, tous les détails

Il est déjà l'heure d'accueillir la mise à jour 28 de Fallout 76, dénommée Règne d'Acier. Nous l'avions découverte avec un trailer à l'E3 2021, elle est désormais disponible sur PC, PS4 et Xbox One avec le patch 1.5.4.15, qui pèse entre 7,1 et 15,9 Go suivant les plateformes. Elle apporte comme prévu des quêtes supplémentaires autour de la Confrérie d'Acier, de l'artisanat légendaire pour améliorer nos armes, armures et armures assistées, une Saison 5 pour toujours plus d'objets et éléments de personnalisation à débloquer, et un marchand inédit dénommé Minerva, tout en étendant la taille du portefeuille et modifiant bien des aspects de l'expérience.

Pour le résumé, ça se passe ci-dessous, mais vous pouvez lire le changelog complet en page suivante.

POINTS FORTS DE LA MISE À JOUR Règne d'Acier : L'histoire de la Confrérie de l'Acier continue dans Règne d'Acier avec de nouvelles quêtes, de nouveaux lieux et bien plus !

Artisanat légendaire : Améliorez vos armes, armures et armures assistées avec l'artisanat légendaire.

Saison 5 : K.D. Inkwell revient dans K.D. Inkwell et S'échapper du 42e siècle, une toute nouvelle saison qui démarre aujourd'hui.

Améliorations du portefeuille : Nous avons augmenté la quantité maximum de capsules, de lingots d'or et de Mitraille qu'un joueur peut posséder, ainsi que la limite quotidienne de certains marchands.

Minerva : Un tout nouveau marchand de lingots d'or est arrivé. Elle propose des réductions dans deux nouveaux évènements : le Grand Magasin de Minerva et les Soldes de Minerva !

Vous pouvez vous procurer Fallout 76 pour 14,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Fallout 76 : Saisons 4 à 7, nouvelles missions, mondes privés revisités et animaux au C.A.M.P., la roadmap de 2021 détaillée