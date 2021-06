E3 2021 : Fallout 76, la mise à jour Règne d'Acier datée, des missions en dehors des Appalaches en 2022 avec les Expéditions

Bethesda Game Studios s'est engagé à supporter Fallout 76 sur PS4, Xbox One et PC malgré le rachat de Bethesda Softworks par Xbox. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'avait pas sa place au Xbox & Bethesda Games Showcase de ce soir. L'éditeur y a comme prévu présenté l'avenir du jeu, qui doit accueillir des mises à jour Règne d'Acier, Les Mondes Changent et Contes du Firmament ces prochains mois, mais aussi dire au revoir à Nuclear Winter.

Déjà, sachez qu'il y a désormais pas moins de 18 millions de joueurs qui se sont déjà essayés à l'expérience en ligne, ce qui est énorme. Ensuite, la prochaine aventure additionnelle, Règne d'Acier, débarquera ce 7 juillet 2021. Et enfin, pour voir plus loin, une extension majeure a été annoncée pour 2022 au travers d'Expeditions: The Pitt. Les Expéditions seront un nouveau type de missions qui nous emmèneront au-delà des Appalaches pour vivre des quêtes rejouables dans des lieux connus de la saga, et The Pitt sera la première mise à jour gratuite dédiée à cette expérience.

