Fallout 76 : le mode Battle Royale Nuclear Winter va être supprimé, le futur du jeu sera dévoilé au Xbox & Bethesda Games Showcase

Bethesda a beau avoir été racheté par Xbox, il continuera à soutenir ses projets multiplateformes sur l'ensemble des consoles où ils sont disponibles. Ce sera le cas de Fallout 76, qui nous a déjà dit dans les grandes lignes ce qui nous attend pour 2021. Vous voulez en savoir plus ? Alors, rendez-vous au Xbox & Bethesda Games Showcase de dimanche pour découvrir les nouveautés de « cette année et les suivantes ».

La nouvelle a été confirmée par le blog officiel de l'éditeur, qui précise au passage que des essais gratuits de Fallout 76 et de l'abonnement Fallout 1st sont accessibles jusqu'au 16 juin. Pour la communauté, un évènement Tempête en approche se tiendra du 15 juin au 6 juillet, pour des défis et récompenses exclusifs : de quoi nous occuper jusqu'à la mise à jour Règne d'Acier en juillet.

En revanche, mauvaise nouvelle, si vous aimiez Nuclear Winter, il va falloir lui dire adieu. Le mode Battle Royale va tout bonnement être supprimé en septembre 2021, faute de succès, afin de recentrer les activités des développeurs sur la campagne en ligne. Cette fermeture du mode sera accompagnée par l'offre de Pièces d'Aptitude dont le nombre dépendra de votre niveau, d'un fanion spécial pour votre C.A.M.P., ou encore de la possibilité de retrouver des récompenses auparavant exclusives à ce mode dans des missions et défis de l'aventure principale. Tous les détails sont donnés ci-dessous.

REJOIGNEZ-NOUS POUR LA PRÉSENTATION XBOX ET BETHESDA DE L'E3 !

C'est à nouveau cette période merveilleuse de l'année où nous nous retrouvons tous (virtuellement) à l'E3 pour découvrir ce que le futur réserve à nos titres préférés de l'industrie (et avec un peu de chance, en voir de nouveaux). Cette année, nous faisons équipe avec nos amis de Xbox pour vous présenter le Xbox & Bethesda Games Showcase, et nous sommes impatients de vous montrer ce qui va se passer pour Fallout 76 cette année et les suivantes. Nous espérons que vous nous rejoindrez sur Twitch ce dimanche pour voir la présentation en direct. Vous trouverez tous les détails ci-dessous. À dimanche !

CONNECTEZ-VOUS EN DIRECT CE WEEK-END :

Où : Twitch.tv/Bethesda ;

Quand : dimanche 13 juin à 19 h (heure de Paris).

JOUEZ À FALLOUT 76 ET ESSAYEZ FALLOUT 1ST GRATUITEMENT CETTE SEMAINE !

Rameutez vos amis et préparez-vous à envahir les Terres désolées, car nous fêtons cet E3 avec une semaine de jeu gratuit pour Fallout 76 ! Dès aujourd'hui, vous pourrez télécharger Fallout 76 sur la plateforme de votre choix pour découvrir le jeu dans son intégralité, totalement gratuitement jusqu'au 16 juin. Cette semaine, nous lançons également un aperçu limité de Fallout 1st qui vous permettra de tester temporairement les avantages réservés à ses membres, comme la boîte à recyclage et la tente de survie. Tout ce que vous aurez à faire, c'est vous rendre dans la boutique atomique pour récupérer l'objet Aperçu limité de Fallout 1st, débloquer la boîte à recyclage depuis la page Fallout 1st de la boutique atomique, et filer en jeu pour essayer ces deux fonctionnalités. De plus, vous pourrez brûler les étapes des premiers niveaux deux fois plus rapidement, avec une semaine entière de Double XP dans tous les modes de jeu.

Pour finir, Fallout 76 sera en promotion pendant une durée limitée. Toute votre progression pendant la semaine de jeu gratuit sera conservée et vous pourrez vous rendre ici pour acheter le jeu en profitant d'une réduction allant jusqu'à - 67 %. Pour en savoir plus sur la semaine de jeu gratuit et l'aperçu limité de Fallout 1st, allez voir notre guide pour les débutants sur Fallout.com, vous y retrouverez aussi une introduction pour bien commencer dans Fallout 76.

TEMPÊTE EN APPROCHE...

Ad Victoriam ! La mise à jour Règne d'Acier arrive en juillet et vous pourrez vous préparer à ses nouvelles quêtes en vous équipant des pieds à la tête aux couleurs de la Confrérie avec l'évènement à durée limitée Tempête en approche, qui débutera le 15 juin.

Une fois que l'évènement aura commencé, rendez-vous dans la boutique atomique pour récupérer gratuitement l'apparence Confrérie de l'Acier pour sac à dos, vous aurez besoin d'être équipé de ce sac à dos pour gagner les récompenses de l'évènement. Ne vous inquiétez pas si votre personnage n'a pas encore appris à le fabriquer, la boutique vous réserve un plan du petit sac à dos gratuit.

Maintenant que vous avez votre sac tout beau tout neuf sur le dos, partez relever des défis quotidiens vous demandant de terminer des évènements en jeu dans des régions spécifiques des Appalaches ou de prendre le contrôle d'ateliers. Chaque défi vous récompensera d'un objet consommable, comme une boîte à sandwich, un pack de cartes d'aptitude ou un kit de réparation, entre autres. En réussissant ces défis quotidiens, vous participerez également à la progression d'un défi hebdomadaire récurrent qui donnera chaque semaine un élément cosmétique différent sur le thème de la Confrérie, tel qu'une icône de joueur, une apparence de Pip-Boy ou de nouveaux drapeaux pour votre C.A.M.P.

Si vous terminez au moins deux défis hebdomadaires avant la fin de Tempête en approche, le 6 juillet, vous débloquerez aussi le nouveau casque de reconnaissance de la Confrérie de l'Acier, montré plus haut.

Bonne chance, et n'oubliez pas de prendre votre sac à dos de la Confrérie !

INFORMATION À PROPOS DE NUCLEAR WINTER DANS FALLOUT 76

En tant qu'équipe de développement, nous voyons Fallout 76 comme un jeu qui évolue constamment, à chaque mise à jour que nous sortons. Nous adorons vous ajouter de nouvelles façons de profiter des Appalaches, que ce soit au travers de quêtes, d'évènements, d'opérations quotidiennes, de nouvelles fonctionnalités, d'améliorations qualitatives ou encore de modes de jeu.

Lorsque Nuclear Winter est sorti, nous étions enchantés de voir tant de joueurs de notre communauté, ainsi que de nouveaux arrivants, foncer dans notre version de l'impitoyable genre Battle Royale. Mais avec le temps, nous avons remarqué que la majorité des joueurs préféraient explorer d'autres aspects du jeu. Il est devenu plus difficile de remplir les salons de Nuclear Winter sans faire de sacrifice sur les temps d'attente entre les matchs. De plus, c'est également un vrai défi de fournir des mises à jour intéressantes pour Nuclear Winter, tout en développant et soutenant du nouveau contenu pour le mode Aventure. Au vu de tout ceci, nous prévoyons actuellement d'arrêter le mode Nuclear Winter via une mise à jour en septembre.

Nous savons que certains d'entre vous se sont pris de passion pour Nuclear Winter, et que cette nouvelle est très décevante. Arrêter ce mode a été une décision difficile, et nous ne l'avons pas prise à la légère. Nous travaillons encore sur des méthodes pour fournir des combats en JcJ pour ceux qui aiment se mesurer contre d'autres résidents d'abri, et un peu plus tard dans l'année, nous partagerons des informations sur de futures nouvelles façons de jouer à Fallout 76. Enfin, nous allons compenser tous ceux qui ont participé à Nuclear Winter, que ce soit les occasionnels joueurs d'un seul match ou nos superviseurs les plus endurcis.

DES PIÈCES D'APTITUDE POUR VOTRE PARTICIPATION

Que vous ayez trempé uniquement vos doigts de pied dans Nuclear Winter ou plongé corps et âme dans des milliers de matchs, nous voulons être sûrs que vos efforts seront correctement récompensés. Lorsque Nuclear Winter s'arrêtera, nous remplirons les poches de vos personnages de pièces d'aptitude pouvant être utilisées pour améliorer vos aptitudes légendaires dans le mode Aventure. Chaque personnage recevra 6 pièces d'aptitude par classe de superviseur atteinte, jusqu'à un maximum de 600 Pièces, ainsi qu'une pièce par ticket de superviseur gagné, jusqu'à 200 au maximum. Tous les joueurs ayant participé à au moins un match Nuclear Winter recevront un fanion sur ce thème pour leur C.A.M.P.

DES RÉCOMPENSES NUCLEAR WINTER DANS LE MODE AVENTURE

Nuclear Winter propose une grande variété de récompenses lorsque vous passez à une classe de superviseur supérieure, et nous voulons qu'elles puissent encore être débloquées par d'autres moyens. Certains objets, comme les statues de Vault Boy, resteront exclusifs à ceux qui les ont gagnés. D'autres, comme les peintures pour armures assistées et armes, les tenues, les objets de C.A.M.P. et bien d'autres, seront donnés en récompense lorsque vous terminerez des évènements, notamment Terre calcinée, Projet Paradis, Cryptide crypté, Un problème colossal ou même Chasse au chasseur de trésors.

Nous aimerions remercier tous les joueurs de la communauté qui ont passé du temps à jouer à Nuclear Winter. Le mode restera en ligne jusqu'en septembre, ce qui vous laisse encore tout le loisir de participer à d'autres matchs. Même si nous avons décidé de mettre fin à ce mode, le futur de Fallout 76 reste toujours aussi brillant. Nous avons hâte de vous faire part de toutes les nouvelles fonctionnalités et aventures que nous prévoyons d'introduire dans le jeu en 2021 et dans les années à venir.