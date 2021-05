Xbox & Bethesda Games Showcase : l'évènement de l'E3 2021 officialisé et daté !

Même si Microsoft a racheté Bethesda plein pot, nous ne savons pas encore comment le constructeur gérera cette assimilation. Les futurs jeux seront-ils exclusifs aux Xbox et PC ? Ou seront-ils simplement mieux mis en avant sur les plateformes de la société, avec des avant-premières ou des intégrations dans le Xbox Game Pass ? Une chose est maintenant sûre : ils tiendront une conférence ensemble en marge de l'E3 2021, comme cela avait été sous-entendu il y a quelques jours.



Microsoft vient d'officialiser la tenue d'un Xbox & Bethesda Games Showcase le dimanche 13 juin à 19h00 heure française, pour un évènement se concentrant sur les jeux « des Xbox Game Studios, de Bethesda et de plusieurs créateurs partenaires du monde entier ». Il durera 1h30, et « délivrera de nombreuses informations sur les jeux qui découleront de ce partenariat, sur les titres incroyables qui sortiront sur Xbox d’ici la fin de l’année, sur ceux rejoignant prochainement le catalogue du Xbox Game Pass, et bien plus encore ».

Aurons-nous droit à du Starfield, du The Elder Scrolls VI ou même au projet Indiana Jones de MachineGames ? Qui de Halo Infinite, Psychonauts 2, Crossfire X, As Dusk Falls, Everwild, Avowed, Fable, Forza Motorsport 8 et l'éventuel Forza Horizon 5, Perfect Dark, Project: Mara, Senua's Saga: Hellblade II ou State of Decay 3 sera de la partie ? Quelles surprises seront présentées à cette occasion ? La réponse dans 2 semaines ! L'évènement pourra dans tous les cas être suivi sur YouTube et Twitch, et nous serons présents pour vous partager les annonces le moment venu. Cerise sur le gâteau, un Xbox FanFest avec des initiatives spéciales pour les aficionados est prévu pour cet été, et vous pouvez vous inscrire via ce lien.

