Fallout 76 : direction la Skyline Valley, la mise à jour datée en vidéo

Grâce au succès de la série live action Fallout sur Amazon Prime Video, la franchise de Bethesda est plus populaire que jamais, même le malaimé jeu multijoueur Fallout 76 rencontre du succès. Les développeurs ont donc évidemment profité du Xbox Games Showcase 2024 pour présenter leur prochaine extension du jeu.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la nouvelle bande-annonce de Skyline Valley, la prochaine extension de Fallout 76 qui nous emmènera dans une nouvelle région, au Sud des Appalaches, au-delà des Rocheuses escarpées. L'ancien parc national de Shenandoah abrite de nombreux mystères, voici ce qui attend les joueurs :

Cherchez le véritable emplacement de l'abri 63 et levez le voile sur ses nombreux mystères. Apprenez la vérité sur les Égarés, les goules électriques qui habitent dans l'abri, et sur leur superviseur énigmatique Hugo Stolz. Quel phénomène est à l'origine de la tempête électrique qui surplombe Skyline Valley ? Vous traquerez des tempêtes dans un nouvel événement public, Passe-temps dangereux, et combattrez de nouveaux boss de région, un trio monumental de Cérébrobots. Activités réservées aux casse-cou.

La date de sortie de Skyline Valley est fixée au 12 juin dans Fallout 76, le jeu multijoueur est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. La mise à jour sera comme toujours gratuite, mais les fans pourront également craquer pour le lot Trésors Égarés avec une nouvelle peinture d'Armure assistée, le jetpack de l'Abri 63, le cadre d'exposition de châssis de l'Abri 63 pour l'Armure assistée, une peluche Moe la Taupe, un affichage Porte de l'Abri 63 pour le C.A.M.P., une station de contrôle météo et une pose de paratonnerre.

Vous pouvez retrouver l'abonnement Game Pass Ultimate à 14,99 € par mois sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.